Nayib Bukele afirmó que le gustaría gobernar "10 años más"

El mandatario salvadoreño afirmó que estaría dispuesto a gobernar una década más, en un contexto marcado por reformas constitucionales, alta popularidad y fuertes cuestionamientos legales y de derechos humanos.

Nayib Bukele asumió la presidencia de El Salvador en 2019 y actualmente cumple su segundo mandato. REUTERS

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, afirmó que está dispuesto a permanecer en el poder hasta diez años más, pese a las críticas sobre la legalidad de su reelección y las advertencias de expertos nacionales e internacionales, en un escenario político marcado por reformas constitucionales recientes y un fuerte respaldo popular basado en su política de seguridad.

La afirmación del mandatario se conoció a través de una entrevista en video publicada el lunes por el reconocido youtuber español, TheGrefg. Allí, Bukele fue consultado sobre su futuro político y respondió sin rodeos: "Si por mí fuera, yo seguiría 10 años más". El presidente recordó además que, en un principio, había acordado con su esposa dejar la política en 2029, aunque dejó abierta la posibilidad de continuar más allá de ese plazo.

NAYIB BUKELE El mandatario se mostró dispuesto a continuar en el poder por una década más en una entrevista difundida el pasado lunes. Youtube: @noticiasv Bukele llegó al poder en 2019 y actualmente transita su segundo mandato, que comenzó en 2024 tras una victoria contundente en las urnas. Ese triunfo se dio pese a una prohibición constitucional previa, que fue habilitada por una decisión judicial y generó fuertes cuestionamientos por parte de sectores opositores y organismos internacionales.

Reformas constitucionales y reelección indefinida El escenario político cambió de manera decisiva en julio, cuando el Congreso (controlado por el partido oficialista) aprobó una reforma constitucional clave. La modificación habilitó la reelección presidencial indefinida, extendió el período de gobierno de cinco a seis años y eliminó la segunda vuelta electoral.

Con este nuevo marco legal, Bukele quedará habilitado para presentarse a un tercer mandato en las próximas elecciones presidenciales, previstas para 2027, que definirán quién gobernará El Salvador hasta 2033. La reforma profundizó el debate institucional y encendió alarmas sobre la concentración de poder en el Ejecutivo.

nayib bukele Las próximas elecciones presidenciales en El Salvador están previstas para 2027. RFI Popularidad, seguridad y críticas A sus 44 años, el presidente mantiene uno de los niveles de aprobación más altos del mundo. Su estrategia de mano dura contra las pandillas permitió reducir de forma drástica las tasas de homicidios y devolver una sensación de control territorial en amplias zonas del país, un logro que sus seguidores destacan como histórico. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos y sectores críticos sostienen que esa política tuvo un alto costo. Denuncian detenciones arbitrarias, torturas y muertes bajo custodia, además de un debilitamiento de las garantías civiles. Estos cuestionamientos conviven con la figura pública del mandatario, quien en el pasado se definió en redes sociales como "el dictador más cool del mundo". Frente a las acusaciones, Bukele aseguró que no planea instaurar una dictadura y remarcó que la continuidad de su proyecto dependerá de la voluntad popular. Según expresó, serán los propios salvadoreños quienes decidan en las urnas si debe seguir al frente del país en los próximos años, en un contexto regional atento a la evolución del caso salvadoreño.