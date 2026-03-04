El adiós definitivo a una histórica fabrica de golosinas: millones en deudas imposibles de pagar

Tras más de un siglo de actividad, la compañía no logró sostener costos y confirmó su cierre en medio de un proceso judicial.

El cierre de una empresa centenaria siempre deja algo más que números en rojo. En este caso, se trata de una tradicional productora de caramelos de Estados Unidos que, después de más de cien años de trayectoria, anunció que no pudo sostener su estructura frente a un escenario económico adverso .

La noticia impactó tanto en trabajadores como en clientes habituales, que crecieron con sus productos en kioscos y tiendas especializadas. La firma, reconocida por su elaboración artesanal y recetas clásicas, arrastraba un pasivo millonario que terminó por asfixiar su operatoria diaria.

El caso expone una problemática que atraviesa a varias industrias alimenticias: suba de costos de materias primas , presión inflacionaria y cambios en los hábitos de consumo. Se trata de la empresa norteamericana llamada Pirmrose Candy Company.

La protagonista de esta historia es Primrose Candy Company, fundada a comienzos del siglo XX y especializada en caramelos tradicionales . La empresa presentó una declaración de quiebra tras acumular deudas que, según trascendió en medios estadounidenses, resultaron imposibles de afrontar.

Entre los factores que precipitaron la crisis se mencionan el aumento en el precio del azúcar y otros insumos clave, junto con mayores costos logísticos y energéticos . A eso se sumó la competencia de grandes conglomerados del rubro, con capacidad de producción a gran escala y márgenes más amplios.

La compañía intentó sostener su actividad, pero el peso de las obligaciones financieras terminó inclinando la balanza. Millones de dólares en pasivos y dificultades para acceder a financiamiento marcaron el punto de quiebre. El proceso judicial busca ordenar las cuentas y definir el destino de los activos.

Durante décadas, Primrose fue sinónimo de caramelos duros y confites clásicos, con presentaciones que evocaban otra época. Esa identidad, que supo ser una fortaleza, también implicó desafíos para adaptarse a un mercado donde el consumidor demanda novedades constantes y opciones más alineadas con tendencias actuales, como productos sin azúcar o con ingredientes alternativos.

El cierre implica la pérdida de puestos de trabajo y deja interrogantes sobre el impacto en proveedores y distribuidores. En comunidades donde la fábrica formaba parte del paisaje productivo, la noticia generó preocupación y cierta nostalgia.

caramelos dulces Freepik

El futuro de la empresa

El escenario ahora depende de lo que determine el proceso concursal. Una posibilidad es la venta de activos o de la marca a un nuevo inversor interesado en retomar la producción. Otra alternativa es la liquidación total, lo que implicaría el final definitivo de la actividad.

En este tipo de casos, no siempre la declaración de quiebra significa desaparición inmediata. A veces, una reestructuración permite continuar bajo otra administración. Sin embargo, no hay garantías: todo dependerá del interés de potenciales compradores y del estado real de las finanzas.

Para el sector de golosinas, el caso funciona como alerta. Incluso empresas con más de un siglo de historia pueden verse afectadas por cambios estructurales en el consumo y por contextos económicos complejos. Mantener precios competitivos sin resignar calidad se vuelve un equilibrio delicado.