Ya no venden: la marca de lujo que se declaró en bancarrota por deudas millonarias

De facturar millones a tener que ampararse bajo el Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de los Estados Unidos.

La emblemática joyería que facturaba millones ahora está en bancarrota. Imagen: Cecilia Maletti

El escenario económico global, marcado por la caída del consumo de bienes premium, el encarecimiento del crédito y una mayor presión financiera, puso en jaque a empresas que hasta hace poco facturaban millones. Incluso marcas de lujo consolidadas comenzaron a sentir el impacto de deudas elevadas y de un mercado mucho más cauteloso, que redujo drásticamente las ventas.

En ese contexto, una reconocida firma de joyería de lujo sorprendió al declararse en bancarrota en Estados Unidos para intentar reorganizarse y evitar el colapso total: Lugano Diamonds & Jewelry.

Lugano Diamonds & Jewerly La mítica joyería estadounidense está atravesando dificultades financieras por sus deudas de millones. Imagen: Rapaport Se declaró en bancarrota: qué pasó con Lugano Diamonds & Jewelry Lugano Diamonds & Jewelry, con sede en Newport Beach, California, presentó una solicitud voluntaria de protección bajo el Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos. La medida busca facilitar un proceso de reestructuración y venta de activos que permita maximizar el valor de la compañía y afrontar una pesada carga de deudas acumuladas durante años de expansión.

La empresa, conocida por sus exclusivas piezas de alta joyería y por atender a una clientela de alto poder adquisitivo, llegó a operar boutiques en destinos selectos como Palm Beach, Aspen y Washington D.C. Sin embargo, su rápido crecimiento estuvo acompañado por un endeudamiento significativo que se volvió difícil de sostener en un contexto económico adverso.

A esta situación se sumaron problemas internos, entre ellos investigaciones por irregularidades contables y conflictos legales que derivaron en la salida de su fundador y ex CEO, Mordechai “Moti” Ferder. Estos episodios profundizaron la crisis financiera y deterioraron la confianza de inversores y acreedores.

Como parte del proceso, Lugano inició un plan de reestructuración supervisado por la Justicia, que incluye la búsqueda de un comprador y el acceso a financiamiento especial para seguir operando mientras se define su futuro. El desenlace de este proceso será clave para determinar si la histórica marca logra sobrevivir o pasa a engrosar la lista de firmas de lujo que no resistieron la nueva realidad económica.

