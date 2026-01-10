Elon Musk acusó al gobierno del Reino Unido de "fascista" tras la presión para bloquear imágenes generadas por IA

El cruce se produjo luego de que las autoridades británicas intensificaran los reclamos para limitar la circulación de contenidos ilegales en plataformas digitales.

El fundador de Tesla y SpaceX, Elon Musk , acusó este sábado al gobierno del Reino Unido de actuar de manera “fascista” luego de que las autoridades británicas endurecieran las advertencias para bloquear imágenes sexualizadas presuntamente generadas por inteligencia artificial y difundidas en redes sociales.

El cruce se produjo tras una serie de publicaciones del empresario en X , donde cuestionó los límites a la libertad de expresión en el país europeo y afirmó que el Reino Unido “no es un país libre”. Sus declaraciones respondieron a un gráfico que mostraba a Londres como una de las naciones con más arrestos vinculados a comentarios realizados en redes sociales.

La polémica se desató luego de que las autoridades británicas intensificaran la presión para retirar imágenes sexualizadas de mujeres y niñas que circulaban en la plataforma, supuestamente creadas mediante Grok , la herramienta de inteligencia artificial asociada a X. Según análisis de terceros citados en la captura, la red social se convirtió en uno de los principales espacios donde ese tipo de contenido se difundió de forma masiva durante los primeros días de la semana.

Desde el organismo británico encargado de señalar contenidos ilegales en línea aseguraron haber identificado imágenes “selectivas” en la web oscura que habrían sido generadas por Grok . En ese marco, organizaciones dedicadas a la protección infantil advirtieron que parte del material detectado violaría los requisitos legales para que las fuerzas de seguridad actúen.

La presión oficial se intensificó luego de que se detectaran imágenes “en topless” y sexualizadas de niñas de entre 11 y 13 años, una situación que motivó el reclamo de medidas urgentes por parte de la Internet Watch Foundation , que alertó sobre el uso de herramientas de IA para producir ese tipo de material.

El primer ministro británico, Keir Starmer, prometió acelerar acciones contra este fenómeno y reclamó a Musk que la plataforma aplique controles más estrictos. En la misma línea, la secretaria de Tecnología, Lisa Kendall, sostuvo que X debería utilizar “todos los poderes legales disponibles” para impedir la circulación de ese contenido y advirtió que el gobierno podría bloquear el acceso a servicios en el Reino Unido si las empresas incumplen la legislación vigente.

El conflicto también generó ruido político en Estados Unidos. Musk enfrenta el riesgo de tensar aún más su relación con la administración de Donald J. Trump, que ya había manifestado preocupación por el uso de inteligencia artificial para producir contenidos ilegales. Según se desprende del texto, el vicepresidente JD Vance había abordado este tema durante una reciente visita a Washington, donde expresó inquietud por la forma en que se estaba utilizando la tecnología.

En ese contexto, Musk reconoció que comparte la gravedad del problema y afirmó estar “preocupado” por el uso indebido de las imágenes, aunque defendió su postura frente a lo que considera un avance estatal sobre la libertad de expresión. Según indicó, volvió a mantener contactos con funcionarios para discutir el asunto, al que calificó como “grave”.