Nicolás Maduro afirmó que Edmundo González Urrutia pidió "clemencia" para salir de Venezuela y negó "coacción"

El presidente venezolano negó las acusaciones del excandidato sobre presiones para firmar un documento que reconoce la victoria del chavismo. "Me da pena que no tenga palabra", le dijo.

"Al final me da pena ajena, que usted señor González Urrutia, que me pidió clemencia a mí, no tenga palabra, no tenga palabra con lo que se empeñó y alegue su propia torpeza y su propia cobardía para tratar de salvar yo no sé qué", lanzó Maduro al referirse a las declaraciones del exdiplomático de 75 años, que dijo haber sido "coaccionado" por autoridades venezolanas para su exilio.