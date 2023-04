"No renunciaré": la respuesta de Emmanuel Macron ante las presiones por la reforma jubilatoria

Emmanuel Macron decidió que no había vuelta atrás: promulgó la reforma en las jubilaciones en Francia , pese a las movilizaciones masivas que se acumularon en todo el país durante cuatro meses. Su decisión provocó que manifestantes lo reciban con insultos y cacerolazos a su última recorrida en una fábrica, este miércoles.

Consultado posteriormente en una entrevista, calificó a los críticos como parte de "partidos extremistas" y aseguró que "me comunico con la gente y mucha me dijo que resista". "No renunciaré, habrá que esperar al 2027", añadió el presidente, en referencia a las próximas elecciones.