Ocho muertos en un operativo policial con rehenes, tiroteo y disturbios en Río de Janeiro + Seguir en









Asesinaron al jefe narco del Morro dos Prazeres. Debido a los ataques masivos, se suspendieron las clases en la ciudad.

Operativo policial en Brasil.

Un operativo del BOPE en Río de Janeiro derivó en un violento enfrentamiento que dejó al menos ocho muertos y varios heridos, tras la irrupción de delincuentes en una vivienda donde tomaron rehenes. Durante el procedimiento se produjo un tiroteo dentro del domicilio, mientras que en las calles grupos vinculados al narcotráfico incendiaron colectivos y bloquearon accesos clave, provocando cortes de tránsito, suspensión de servicios y el cierre de establecimientos públicos en distintas zonas de la ciudad.

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Los incidentes que afectaron a los colectivos se originaron como una táctica de resistencia del Comando Vermelho frente al operativo policial en sus territorios. Según los reportes de la empresa Rio Ônibus, el saldo de la jornada incluyó un colectivo incendiado y otros cinco utilizados de forma estratégica para obstruir la circulación. Siete líneas de colectivos debieron desviar su recorrido y al menos diez servicios resultaron afectados, complicando aún más la movilidad en la ciudad. Además, siete establecimientos municipales suspendieron sus actividades y una unidad de atención primaria de salud cerró sus puertas. Otras tres funcionaron con restricciones.

Durante la mañana, el Hospital Municipal Souza Aguiar recibió a diez personas heridas por disparos de armas de fuego. Ocho hombres ingresaron sin signos vitales, mientras que una mujer se encuentra hospitalizada en condición estable. Por su parte, un agente de la Policía Militar fue atendido por lesiones menores y recibió el alta médica poco después. En cuanto al material incautado, las fuerzas de seguridad informaron el decomiso de dos fusiles, cuatro pistolas y dos revólveres, además de la detención de cuatro individuos señalados por liderar los disturbios en la vía pública.

Quién era Claudio Augusto dos Santos "Jiló", el jefe narco abatido por el Bope El historial delictivo de Claudio Augusto dos Santos, apodado "Jiló", contemplaba múltiples ingresos al sistema penitenciario y diez mandatos de prisión vigentes por delitos graves como secuestro, robo y tráfico de drogas.

Claudio Augusto dos Santos (1) Cláudio Augusto dos Santos, apodado Jiló dos Prazeres, tenía 55 años. Las investigaciones policiales lo relacionaron directamente con la muerte del turista de nacionalidad italiana Roberto Bardella, ocurrida en 2016 en el Morro dos Prazeres. Bardella, quien recorría la zona en motocicleta, fue ejecutado tras una entrada equivocada a la comunidad. Su cuerpo fue recuperado posteriormente en el baúl de un auto. Este crimen ocurrió poco después de que Claudio Augusto dos Santos fuera puesto en libertad, tras cumplir una condena previa apenas un mes antes.

El Centro de Operaciones y Resiliencia (COR) de la ciudad alertó sobre cortes en varias calles clave, como Itapiru, Barão de Petrópolis, Estrela y la propia Avenida Paulo de Frontin. Por otra parte, Cuatro patrulleros del Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidão (Recom) bloquearon los accesos a los morros de Fallet y Prazeres.

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