Renunció el vicepresidente de Ecuador en plena crisis por el coronavirus

El político, de 37 años, se convirtió así en el tercer vicepresidente de Moreno que renuncia desde que asumió el poder en mayo del 2017.

"Me llevo de aquí la satisfacción del deber cumplido", dijo Otto Sonnenholzner en una intervención televisada. "No es una decisión fácil, lo más cómodo sería quedarme aquí, pero jamás he actuado en torno a mi comodidad, por eso hoy lo responsable es salir", agregó.

De acuerdo a la prensa de Ecuador, el dirigente tendría aspiraciones presidenciales. De hecho gran parte de su mensaje a la nación estuvo marcado por menciones a la necesidad de una nueva forma de gestionar la política en el país que, bajo el gobierno de Moreno, ha tenido varias crisis como la generada en 2019 por el aumento del precio de combustible.

"Ecuador necesita nuevas soluciones para afrontar los problemas y por eso hoy puedo tomar esta decisión. Saldré de aquí con la frente en alto y de la mano de mi esposa, no es una decisión fácil, por eso hoy lo responsable es salir", dijo el ahora exvicepresidente.

El diario El Universo recordó que, cinco días atrás, Sonnenholzner había adelantado que empezaría a trabajar para que Ecuador tenga una opción en las próximas elecciones presidenciales el 2021.

Otto Sonnenholzner estuvo al frente durante el brote de coronavirus en marzo y abril en la ciudad de Guayaquil, uno de los peores de América Latina donde los muertos llegaron a amontonarse en las calles, pero luego bajó su perfil y se dedicó a realizar recorridos por varias ciudades del país.

El secretario general de Gabinete de la Presidencia, Juan Sebastián Roldán, aseguró que el Gobierno de Moreno no tiene un candidato para los próximos comicios porque "no está pensando en las elecciones, sino en gobernar el país y no les corresponde mirar posibilidad ninguna en términos electorales".