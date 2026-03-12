Un colectivo se estrelló contra un templo en una sinagoga en las afueras de Detroit, en Michigan, EEUU. Por el momento, el conductor del vehículo es el único herido.
Pánico en EEUU: un colectivo se estrelló contra una sinagoga en Michigan
Hasta el momento, el conductor del vehículo es el único herido, según fuentes locales.
El principal sospecho de ser el atacante ha sido abatido y además, se dio a conocer que, el complejo también alberga una escuela. De todos modos, todavía no sé conoce las razones del atentado.
"El personal del FBI se encuentra en la escena con sus socios en Michigan y respinde a la aparente situación de embestida de un vehículo y tirador activo la Sinagoga Temple Israel en West Bloomfield Township, Michigan", anunció el director del FBI Kash Patel.
La gobernadora demócrata de Míchigan, Gretchen Whitmer, confirmó que monitorea los reportes de un "tiroteo activo" en Temple Israel. Asimismo, señaló que mantiene una estrecha coordinación con la policía estatal para esclarecer los hechos.
"Esto es desgarrador. La comunidad judía de Míchigan debería poder vivir y practicar su fe en paz. El antisemitismo y la violencia no tienen lugar en Míchigan. Espero que todos estén a salvo", declaró Whitmer.
