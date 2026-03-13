EEUU lanza una nueva investigación comercial que calienta la previa de la cumbre Donald Trump-Xi Jinping

El secretario del Tesoro estadounidense y el viceprimer ministro chino negociarán este fin de semana en la capital francesa. El cónclave llega en medio de nuevas tensiones por investigaciones comerciales que Washington abrió contra 60 economías, incluida China.

El encuentro parisino llega cargado de tensiones para los representantes de China y EEUU, liderados por Scott Bessent.

El secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent , se reunirá el domingo y el lunes con el viceprimer ministro chino He Lifeng en París , en lo que se perfila como la sexta ronda de negociaciones comerciales entre las dos potencias desde que el presidente norteamericano, Donald Trump , relanzó su ofensiva arancelaria contra Beijing el año pasado. La novedad llega apenas unas horas después de que se conociera que EEUU inició una investigación sobre prácticas comerciales desleales en 60 países , entre ellas, China .

Las conversaciones son consideradas trabajo preparatorio para la visita de Estado de Trump a China , prevista para el 31 de marzo, donde se reunirá con el presidente Xi Jinping . Beijing no confirmó oficialmente el encuentro, aunque el canciller Wang Yi señaló hace días que "la agenda de intercambios de alto nivel ya está sobre la mesa" y que 2026 será "un gran año" para las relaciones bilaterales.

"Gracias a los lazos de respeto mutuo entre el presidente Trump y el presidente Xi, el diálogo comercial y económico entre Estados Unidos y China está avanzando ", sostuvo Bessent en un comunicado. El funcionario agregó que el equipo negociador seguirá trabajando para que los resultados "pongan en primer lugar a los agricultores, los trabajadores y las empresas de Estados Unidos".

El encuentro parisino llega cargado de tensiones. Este jueves, Washington anunció investigaciones comerciales sobre exceso de capacidad industrial en 16 socios clave , entre ellos China, y la Oficina del Representante Comercial abrió además indagatorias contra 60 economías por presuntas prácticas de trabajo forzoso .

Bessent llegará a Paris poco después de que EEUU haya iniciado una investigación sobre prácticas comerciales desleales.

Beijing respondió con dureza: calificó las investigaciones de ilegales, negó las acusaciones de trabajo forzoso y advirtió que " se reserva el derecho de tomar todas las medidas necesarias para salvaguardar sus derechos e intereses ".

Estas iniciativas se enmarcan en el intento de Trump de reconstruir la presión arancelaria sobre el mundo tras el fallo de la Corte Suprema que, el 20 de febrero pasado, declaró ilegales sus aranceles globales. En respuesta, el mandatario impuso un arancel general del 10% por 150 días bajo la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974.

china eeuu guerra comercial aranceles La visita de Trump a Beijing será la primera de un presidente estadounidense en funciones desde su propio viaje en 2017. Depositphotos

Antecedentes y agenda

Bessent y He ya se habían reunido en Ginebra, Londres, Estocolmo, Madrid y Kuala Lumpur. La delegación china en París estará encabezada por He Lifeng, mientras que por el lado estadounidense participarán también Bessent y el representante comercial Jamieson Greer.

Gary Ng, economista senior de Natixis e investigador del Instituto Centroeuropeo de Estudios Asiáticos, definió el encuentro como "la reunión bilateral más importante antes de la cumbre Xi-Trump", en una consulta con Reuters.

La visita de Trump a Beijing será la primera de un presidente estadounidense en funciones desde su propio viaje en 2017, durante su primer mandato.

Llega cinco meses después de que ambos líderes acordaran en la ciudad surcoreana de Busan una tregua de un año que frenó la escalada arancelaria que había llevado los gravámenes a niveles prohibitivos para el comercio entre las dos mayores economías del mundo.