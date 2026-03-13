Después de dos años sin jugarla, Boca volverá en un mes a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Y este lunes se confirmaron todos los equipos que participarán y los bombos para el respectivo sorteo.
Atención Boca: se confirmaron los bombos para el sorteo de la Copa Libertadores
Boca retorna a la Copa Libertadores luego de dos años de ausencia y espera por el sorteo para conocer a sus rivales en la fase de grupos.
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En el Bombo 1, donde están los cabeza de series, se ubican junto a Boca: Flamengo, Palmeiras, Peñarol, Nacional, Liga de Quito, Fluminense e Independiente del Valle. Lógicamente, ninguno podrá ser rival de entrada.
Los rivales saldrán de los otros bombos, uno de cada uno. En el Bombo 2 lo integran Libertad, Estudiantes, Cerro Porteño, Lanús, Corinthians, Bolívar, Cruzeiro y Universitario.
En el Bombo 3 están Junior de Barranquilla, Universidad Católica, Rosario Central, Independiente Santa Fe, Always Ready, Coquimbo, La Guaira y Cusco.
Platense e Independiente Rivadavia harán su estreno en copas internacionales luego de ser campeones argentinos en 2025 e integrarán el Bombo 4 al igual que Mirassol, Barcelona de Ecuador, Deportes Tolima, Sporting Cristal, Independiente Medellín y Universidad Central.
Ninguno de los argentinos podrá ser rival en la fase de grupos, por lo que se evitarán esos cruces en el sorteo.
Cuándo, dónde y a qué hora será el sorteo para la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026
El sorteo será celebrado en la sede de la Conmebol, en Paraguay, el próximo jueves 19 de marzo, a las 20:00 de Argentina.
La fase de grupos dará comienzo el martes 7 de abril con la disputa de la primera fecha.
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