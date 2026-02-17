Pánico en el Carnaval de Río de Janeiro: una carroza perdió el control y aplastó a tres personas

El siniestro ocurrió tras cruzar la meta luego de un show frente al público. Uno de los heridos sufrió lesiones leves mientras los otros fueron intervenidos de urgencia.

Una carroza perdió el control durante los festejos del Carnaval de Río de Janeiro y aplastó a tres personas en el Sambódromo . El hecho ocurrió en la zona de salida, momentos después de que la estructura completara su recorrido oficial ante los jurados, generando gran conmoción entre los presentes.

Las autoridades indicaron que el siniestro ocurrió segundos después de haber cruzado la meta tras el desarrollo de la coreografía principal frente a la tribuna del Sambódromo.

Este dato es clave para la investigación, ya que refuerza la hipótesis de que el accidente fue consecuencia de la premura y el descuido por liberar la pista de desfile .

Respecto al estado de salud de las personas afectadas, se confirmó que una sufrió heridas leves y recibió el alta tras las primeras curaciones . Las otras dos víctimas debieron ser trasladadas de emergencia al Hospital Souza Aguiar debido a la gravedad de sus lesiones.

El herido de mayor consideración es un hombre de 65 años, quien se desempeña como personal de logística de la propia escuela de samba involucrada. Según el informe médico, el trabajador debió ser intervenido quirúrgicamente de urgencia tras presentar fracturas expuestas en ambas piernas y lesiones severas en sus manos. Su estado de salud es seguido de cerca por las autoridades sanitarias de Río de Janeiro.

