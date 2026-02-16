Pelea a bordo obligó a un aterrizaje de emergencia en Bélgica: dos pasajeros fueron expulsados por la policía + Seguir en









Un vuelo de la aerolínea británica Jet2 que viajaba desde Antalya hacia Manchester debió desviarse a Bruselas tras una violenta pelea entre pasajeros. La compañía anunció sanciones de por vida.

Así fue la pelea en pleno vuelo

Un episodio de violencia en pleno vuelo obligó a realizar un aterrizaje de emergencia en Bélgica. La aeronave, operada por la empresa británica Jet2, cubría la ruta entre Antalya, en Turquía, y Manchester, en Inglaterra, cuando se desató una pelea entre pasajeros.

El incidente ocurrió durante el trayecto y, según se pudo observar en videos que rápidamente se viralizaron en redes sociales, la situación escaló con rapidez. En las imágenes se ve a dos hombres intercambiando golpes mientras otros viajeros intentan separarlos y la tripulación interviene para controlar el desorden.

Ante la gravedad del conflicto y priorizando la seguridad a bordo, el comandante decidió desviar el avión y aterrizar en el aeropuerto de Bruselas.

video-vuelo Aterrizaje forzoso y sanciones de por vida tras la pelea Una vez en tierra, efectivos policiales subieron a la aeronave y retiraron a dos pasajeros considerados responsables del altercado. Tras el procedimiento, el vuelo retomó su ruta original hacia Manchester.

Los registros audiovisuales, captados por un pasajero identificado como Suleyman Ozgur Das, muestran momentos de tensión dentro de la cabina. En uno de los fragmentos se escucha a una azafata dando instrucciones y pidiendo a los viajeros que permanezcan sentados, advirtiendo incluso que había niños a bordo.

En otro video se observa a un pasajero inmovilizando a uno de los involucrados para contener la situación hasta la llegada de la policía. A través de un comunicado oficial, Jet2 confirmó que los pasajeros disruptivos tendrán prohibido volar con la compañía de por vida y que iniciará acciones para recuperar los costos derivados del desvío. Además, reiteró su política de “tolerancia cero” frente a comportamientos violentos en sus vuelos. El incidente volvió a poner en foco la problemática de los episodios de violencia a bordo, que obligan a desvíos y generan importantes costos operativos para las aerolíneas.

