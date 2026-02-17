EEUU e Irán inician una segunda ronda de conversaciones sobre el programa nuclear de Teherán

Ambos países buscan un consenso para disipar la posibilidad de una intervención de Washington. Desde Irán sostienen que "la sumisión ante las amenazas no está sobre la mesa".

EEUU e Irán inician este martes en Ginebra una segunda ronda de negociaciones nucleares y de seguridad con el objetivo de disipar el riesgo de una intervención militar de Washington. En medio de la tensión, desde Teherán sostienen que "la sumisión ante las amenazas" es un factor fuera de la discusión.

Los dos países, considerados adversarios históricos, retomaron el diálogo el 6 de febrero en Mascate, capital de Omán , tras una etapa marcada por amenazas mutuas y una creciente tensión regional.

En esta nueva instancia, Teherán mantiene su postura de limitar las conversaciones al programa nuclear , mientras Washington exige restricciones sobre el programa de misiles balísticos iraní y el cese del apoyo a grupos armados en la región .

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei , intentó moderar las expectativas antes del inicio de las reuniones. “ Podemos concluir con cautela que la postura estadounidense sobre la cuestión nuclear iraní se ha vuelto más realista ”, afirmó el lunes, citado por la agencia IRNA.

Trump volvió a presionar públicamente a Teherán la noche del lunes y confirmó su implicación indirecta en el proceso. “ Quieren llegar a un acuerdo (...). No creo que quieran las consecuencias de no alcanzar uno ”, advirtió el republicano.

La reunión en Ginebra se desarrolla con mediación del sultanato de Omán. El jefe de la diplomacia iraní, Abás Araqchi, llegó el lunes a la ciudad suiza y mantuvo un encuentro con su homólogo omaní, Badr al Busaidi, con el objetivo de exponer “el punto de vista y las consideraciones de la República Islámica sobre la cuestión nuclear y el levantamiento de las sanciones”, según informó la Cancillería iraní.

En un comunicado oficial en X, Araqchi advirtió que se reuniría con el argentino Rafael Grossi el lunes, previo a las conversaciones con EEUU este martes. Al respecto, destacó que se encuentra en Ginebra "con ideas reales para lograr un acuerdo justo y equitativo. Lo que no está sobre la mesa: sumisión ante las amenazas".

Joined by nuclear experts, I will meet @rafaelmgrossi on Mon for deep technical discussion. Also meeting @badralbusaidi ahead of diplomacy with U.S. on Tues.

I am in Geneva with real ideas to achieve a fair and equitable deal.

What is not on the table: submission before threats — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) February 16, 2026



El hijo del último sah de Irán instó a Donald Trump ponerle fin a la República Islámica: "El pueblo confía en usted"

El hijo del último sah de Irán, Reza Pahlavi, instó este sábado al presidente de EEUU Donald Trump a "ayudar" al pueblo iraní contra el régimen ayatolá. Desde la Conferencia de Seguridad de Múnich el hombre estimó que llegó el "momento de poner fin a la República Islámica" y que la gente "confía" en él para lograrlo.

Pavlavi expresó a Reuters en una entrevista que había señales de que el gobierno iraní estuviera al borde del colapso y que un ataque podría debilitarlo o acelerar su caída.

"El pueblo iraní le ha oído a usted decir que la ayuda está en camino y confía en usted. Ayúdelo", sostuvo Pahlavi en una rueda de prensa sobre EEUU, al margen de la Conferencia. Y agregó que "es momento de poner fin a la República Islámica" ya que "es la reivindicación que resuena desde la matanza de mis compatriotas".