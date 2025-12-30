Un acceso abandonado y una pared perforada: cómo fue el robo de película a un banco alemán

El hecho ocurrió en la localidad de Gelsenkirchen. El hurto afectó a más de 2500 clientes, entre particulares y empresas.

Así fue el boquete que abrieron los ladrones para ingresar a la sala de cajas de seguridad.

Un impresionante robo tuvo lugar en la ciudad de Gelsenkirchen, Alemania , dónde ladrones lograron sustraer u$s35 millones de la sala de cajas de seguridad de una sucursal del banco Sparkasse. Más allá de las cifras, el hecho sorprendió al país por su escala y sofisticación: los ladrones ingresaron al edificio a través de un estacionamiento subterráneo y, luego, perforaron una pared con un taladro especial de uso industrial para ingresar a la cámara acorazada.

Según detalló la investigación preliminar, los l a drones forzaron o destruyeron aproximadamente 3200 cajas de seguridad, lo que generó perjuicios a más de 2500 clientes particulares y empresas. Por la magnitud del botín, el caso se perfila como uno de los mayores robos a un banco en Alemania.

Las primeras pericias arrojaron que los ladrones ingresaron a la sucursal a través de un estacionamiento subterráneo. Allí, atravesaron varias puertas internas - sin ser descubiertos - hasta llegar a una sala de archivos.

Allí, se llevó adelante la parte más sofisticada del plan: los bandidos perforaron una pared con un taladro especial, de uso industrial. Tras esto, lograron dar con el botín de la cámara acorazada.

En su investigación, la policía alemana aseguró haber recolectado pruebas, entre las que se incluyen; restos de herramientas; fragmentos de la pared perforada y registros de las cámaras de seguridad.

Sin mayores detalles sobre la identidad de los ladrones, la investigación continúa para esclarecer cómo fue planificado y ejecutado el robo en Gelsenkirchen. En este sentido, las hipótesis de las autoridades no descartan el hurto haya sido liderado por una red criminal organizada con experiencia previa en este tipo de operativos criminales.

Las consecuencias del robo: protestas y clientes afectados

Desde que ocurrió, el episodio derivó en un clima de creciente enojo, incertidumbre y temor entre los clientes afectados. Por segundo día consecutivo, este martes cerca de 200 personas se concentraron frente a la sucursal ubicada en el barrio de Buer para reclamar explicaciones sobre el paradero de sus bienes y conocer qué mecanismo aplicará la entidad para avanzar con eventuales indemnizaciones.

La protesta se desarrolló en un marco de tensión creciente. Algunos manifestantes entonaban consignas como “¡Queremos entrar!” y exigían mayor claridad por parte del banco. En medio de la concentración, un grupo logró superar al personal de seguridad privada e ingresar al vestíbulo del edificio, lo que obligó a una intervención inmediata de la policía.

Robobanco alemán 2 Por segundo día consecutivo, manifestantes se presentaron en la sede para reclamar lo perdido. DPA

Ante la situación, las fuerzas de seguridad desplegaron patrullas adicionales, cercaron la zona y aseguraron los accesos al inmueble. Como medida preventiva, las autoridades dispusieron el cierre total de la sucursal.

El impacto del robo en Gelsenkirchen se inscribe, además, en un escenario de creciente inquietud en Europa por delitos de alto perfil que afectan tanto a entidades financieras como a instituciones culturales. Meses atrás, el Museo del Louvre, en París, confirmó la sustracción de varias piezas en un hecho que volvió a poner en discusión los sistemas de seguridad de edificios considerados de máxima protección.

En el caso alemán, el asalto a la sucursal de Sparkasse también reactivó el recuerdo de otros golpes millonarios registrados en los últimos años, en los que las bandas delictivas apelaron a mecanismos cada vez más sofisticados, que incluyeron túneles subterráneos, explosivos y el uso de maquinaria especializada.