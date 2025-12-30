La ONU advirtió sobre un escenario global crítico y pidió responsabilidad política para el 2026 + Seguir en









A través de su vocero Antonio Guterres, el organismo expresó su mensaje de Año Nuevo. En ese sentido, lexigió a los líderes mundiales que actúen con mayor responsabilidad.

La ONU advirtió sobre la situación internacional para 2026. cepaz.org

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) trazó un panorama preocupante sobre la situación internacional en su mensaje de Año Nuevo y exhortó a los líderes mundiales a actuar con mayor responsabilidad frente a un contexto marcado por la violencia, la fragmentación y múltiples crisis que afectan tanto a las sociedades como al planeta.

En ese marco, el secretario general António Guterres advirtió que el sistema multilateral atravesó uno de sus momentos más delicados.

Durante 2025, la ONU solicitó u$s45.000 millones para financiar programas humanitarios y de desarrollo, pero solo logró reunir u$s12.000 millones, el volumen más bajo de la última década. Como consecuencia, la asistencia alcanzó a 98 millones de personas, lo que implicó 25 millones menos que en el año previo.

onu.jpg António Guterres, secretario general de la Organización de Naciones Unidas. Archivo Las palabras del titular de la ONU El titular del organismo internacional sostuvo que los conflictos armados provocaron daños a una escala inédita desde la Segunda Guerra Mundial, profundizando la inestabilidad global.

En ese sentido, llamó a redefinir prioridades políticas y presupuestarias: “En este nuevo año, decidamos establecer nuestras prioridades. Un mundo más seguro comienza invirtiendo más en la lucha contra la pobreza y menos en las guerras. La paz debe prevalecer”, expresó, al tiempo que recordó que dejará su cargo en 2026.

Desde la conducción de la ONU señalaron que una parte significativa de la caída en los recursos destinados al desarrollo respondió a los recortes impulsados por Donald Trump en ese rubro, decisión que impactó directamente en la capacidad de respuesta del organismo frente a emergencias humanitarias y programas sociales a escala global. El mensaje finalizó con un llamado a recuperar el compromiso político internacional y a reforzar la cooperación multilateral como única vía para revertir un escenario que el propio Guterres definió como de caos mundial.

Temas ONU

Guerra