La advertencia del Papa Francisco: "estamos en una tercera guerra mundial"

"También yo me hago esta pregunta hoy: Qué nos está diciendo el Señor? No huyas haciéndote la pregunta: qué me dice el Señor y qué bien puedo hacer?", dijo el pontífice durante el Angelus. "Hoy, cada uno de nosotros debe interrogarse ante tanta calammidad, rente a esta tercera guerra mundial tan cruel, frente al hambre de tantos niños, de tanta gente: ¨Puedo desperdiciar, desperdiciar dinero, desperdiciar mi vida, desperdiciar el sentido de mi vida sin tomar coraje y seguir?", agregó.