Perú: asesinaron a un candidato a diputado en Lima tras un ataque a ladrillazos + Seguir en









Gilbert Infante, del partido Fe en el Perú, murió luego de ser agredido en Chorrillos. Investigan las circunstancias del hecho mientras crecen las repercusiones políticas.

Gilbert Infante fue asesinado a ladrillazos en Perú.

El candidato a diputado por el partido Fe en Perú, Gilbert Infante, murió tras ser atacado a ladrillazos la noche del martes en el distrito de Chorrillos, en Lima, según confirmó el aspirante presidencial del mismo espacio, Álvaro Paz de la Barra.

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En diálogo con Radio Programas del Perú, Paz de la Barra explicó que el hecho ocurrió cuando el dirigente salía de un evento político y se dirigía a encontrarse con simpatizantes, momento en el que fue atacado en un episodio que calificó como un “asesinato”.

“Hoy recién a las 05:00 de la mañana me he enterado, por su esposa y por su familia. (…) No es un accidente, es un asesinato”, sostuvo el candidato presidencial, quien había participado la noche del martes en el debate previsto para esa jornada.

El ataque a Gilbert Infante en Perú Tras la agresión, Infante fue trasladado inicialmente a un centro de salud local, donde no habría recibido atención por falta de insumos. Posteriormente, fue derivado al Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa, en el distrito de Miraflores, donde se confirmó su fallecimiento luego de sufrir un paro cardíaco.

Un informe policial indicó que el cuerpo presentaba signos de una posible lesión en la cabeza, lo que será clave para determinar las causas exactas de la muerte. La investigación continúa en curso y las autoridades aún no establecieron de manera concluyente las circunstancias del ataque.

Por su parte, la Presidencia del Perú expresó en la red X sus condolencias por el “sensible fallecimiento de Gilbert Infante”, candidato a la Cámara de Diputados por Fe en el Perú. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/presidenciaperu/status/2036847376288141587&partner=&hide_thread=false La Presidencia de la República del Perú expresa sus más profundas condolencias ante el sensible fallecimiento de Gilbert Infante, candidato a la Cámara de Diputados por el partido político Fe en el Perú.



Hacemos llegar nuestro sentimiento de solidaridad a sus familiares, amigos… pic.twitter.com/6GZGeTugyC — Presidencia del Perú (@presidenciaperu) March 25, 2026 “Hacemos llegar nuestro sentimiento de solidaridad a sus familiares, amigos y compañeros de organización política en este difícil momento”, señalaron desde el Gobierno.

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