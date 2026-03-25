La Argentina votó en contra de declarar a la trata transatlántica de esclavos como el crimen de lesa humanidad más grave

La Asamblea General aprobó una resolución que reconoce la trata de esclavos africanos como un crimen histórico y busca impulsar disculpas oficiales y justicia restaurativa a nivel global. La iniciativa tuvo 123 votos a favor, 52 abstenciones y tres en contra: EEUU, Israel y Argentina.

La ONU proclamó a la trata transatlántica de esclavos como el crimen de lesa humanidad más grave.

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La resolución histórica, impulsada por la Unión Africana y liderada por Ghana a través de la voz de su presidente John Dramani Mahama, busca allanar el camino institucional para obtener disculpas públicas oficiales y la aplicación de justicia restaurativa para los pueblos que sufrieron este flagelo durante siglos.

El texto obtuvo 123 votos a favor en la comunidad internacional, frente al rechazo de tres países: Estados Unidos, Israel y Argentina . Además, se registraron 52 abstenciones , entre las que se encuentran el Reino Unido y los Estados miembros de la Unión Europea.

La resolución condena categóricamente la esclavitud como una injusticia sumamente inhumana y persistente contra la dignidad humana, al tiempo que expone la reticencia de las antiguas potencias coloniales de Occidente a asumir responsabilidades históricas plenas.

Para defensores de los derechos humanos y movimientos sociales de África y el Caribe, esta proclamación fortalece los reclamos de reparaciones económicas y morales frente a la dominación histórica. En esa línea, las delegaciones proponentes destacaron que el reconocimiento de la verdad es el único mecanismo viable para superar las secuelas del racismo estructural sistémico heredado del período colonial.

La resolución A/80/L.48 marca un hito en los debates globales sobre injusticias históricas, reafirmando que el comercio transatlántico de esclavos fue un crimen cuyas consecuencias estructurales persisten hasta la actualidad.

En ese sentido, la declaración representa una victoria histórica para el continente africano, rinde homenaje a la memoria de millones de víctimas y sienta las bases morales para avanzar hacia la justicia restaurativa internacional.

Al dirigirse a la Asamblea General, el presidente de Ghana, John Dramani Mahama, llamó a la comunidad internacional a colocarse del lado correcto de la historia, logrando el respaldo mayoritario de los Estados miembros.

Asimismo, se destacó que la adopción del documento marca el inicio formal de la Década de Acción sobre las Reparaciones, un proceso orientado a sanar las secuelas del racismo sistémico y la persecución económica heredada de la dominación imperial transatlántica.