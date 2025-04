Para China, los aranceles de 245% de Donald Trump son un "chantaje" y dijo que no "teme luchar" con EEUU

Tras el anuncio de la Casa Blanca de que aumentará el porcentaje arancelario a los productos chinos, el primer ministro del país asiático Xi Jinping afirmó: " China no está dispuesta a luchar (en esa guerra) y tampoco tiene miedo de luchar". Además tildó a EEUU de hacer "un chantaje".

"Son completamente razonables y legales. No hay ganadores en una guerra arancelaria o comercial. China no quiere librar estás guerras, pero no les teme", culminó.

Donald Trump sin freno: EEUU sube hasta el 245% los aranceles a China

La Casa Blanca anunció que elevará los aranceles a los productos chinos al 245%. Esto será en el caso de que una investigación de la Secretaría de Comercio detecte "amenazas para la seguridad nacional" en las importaciones de minerales críticos que provienen del gigante asiático.

El presidente Donald Trump firmó este martes una Orden Ejecutiva mediante la cual instruyó al secretario de Comercio, Howard Lutnick, a llevar adelante "una investigación sobre los riesgos para la seguridad nacional que plantea la dependencia de Estados Unidos de minerales críticos procesados importados y sus productos derivados".