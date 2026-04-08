Para el Financial Times, la tregua entre EEUU e Irán trajo una paz solo momentánea en Medio Oriente + Seguir en









De acuerdo al periódico, la tregua alimenta la ilusión de un acuerdo definitivo mientras la verdadera batalla diplomática se traslada ahora al control estratégico del Estrecho de Ormuz.

De acuerdo Financial Times, la incertidumbre sobre la convivencia entre Estados Unidos e Irán hace que el alivio para Europa y Oriente Medio sea solo momentáneo.

Donald Trump anunció un alto el fuego de dos semanas con Irán en un intento por descomprimir la creciente tensión en Medio Oriente. De acuerdo al presidente estadounidense, el acuerdo incluía el compromiso de Teherán de permitir nuevamente la libre circulación de buques a través del estrecho de Ormuz. Si bien la guerra total en el Golfo Pérsico parecía inevitable, este anuncio trajo un poco de calma a la zona.

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De ese modo, Gideon Rachman, columnista jefe de asuntos exteriores del Financial Times, sostuvo que el riesgo de un “Armagedón” se ha alejado, pero mantiene la duda sobre si la tregua evolucionará hacia una paz firme. Para el analista, la situación se resume en que “el Armagedón fue cancelado... al menos, por ahora”, dejando la puerta abierta a futuros desenlaces.

La incertidumbre sobre la convivencia entre Estados Unidos e Irán hace que el alivio para Medio Oriente sea solo momentáneo, según advirtió Rachman. El columnista expresó que existen incentivos mutuos para no caer en un conflicto de larga duración. Donald Trump prioriza evitar daños a su imagen política y a la economía nacional, mientras que la prioridad absoluta del régimen iraní es lograr el cese de la ofensiva militar en su contra.

Según el experto, ambas partes se aferran a triunfos simbólicos: mientras Irán presume su capacidad de resistir y mantener la vigencia de su régimen, Estados Unidos sostiene haber anulado el poder militar persa y recuperado el control del Estrecho de Ormuz.

Negociaciones de paz en Medio Oriente En paralelo, el Financial Times advierte que las negociaciones de paz enfrentarán obstáculos críticos, con el Estrecho de Ormuz como pieza clave del tablero. Según Gideon Rachman, Teherán pretende capitalizar este paso, vital para el 20% del crudo mundial, mediante la imposición de peajes. Esta medida no solo sanearía sus finanzas, sino que le daría un control constante sobre las potencias importadoras y sus propios vecinos.

Para Estados Unidos y sus aliados regionales, validar una "caseta de cobro" bajo control iraní resulta una opción inviable por la pérdida de influencia que supondría. En este contexto, el análisis apunta a dos trayectorias probables: la claudicación de las demandas de Irán o la negociación de un compromiso diseñado deliberadamente bajo una fórmula ambigua.