¿Peligra el acuerdo Mercosur-Unión Europea?: Hungría e Irlanda ponen nuevas trabas a la negociación

Ambos países adelantaron que votarán en contra. El acuerdo vuelve a trabarse luego de que la Comisión Europea logrará convencer a Italia con medidas económicas favorables para abaratar costos en la industria de la agricultura.

Como hace 25 años, el acuerdo Mercosur - Unión Europea es un constante tira y afloje. Es que la firma del acuerdo - que fue postergada semanas atrás - parecía estar cerca nuevamente luego de que la Comisión Europea le propuso a Italia , uno de los países que más resisten el pacto, medidas económicas favorables para abaratar costos en la industria de la agricultura y que pueda dar su voto positivo. Sin embargo, y a pesar de contar con el apoyo de Giorgia Meloni, ahora Hungría e Irlanda surgen como nuevos opositores al entendimiento comercial , y adelantaron que votarán en contra.

“La Comisión Europea está presionando para adoptar y aplicar un acuerdo que abriría Europa a las importaciones ilimitadas de productos agrícolas sudamericanos, a expensas del sustento de los agricultores húngaros”, explicó el ministro de Exteriores húngaro, Péter Szijjártó. Por su parte, el viceprimer ministro de Irlanda, Simon Harris, detalló: “La posición del gobierno (de Irlanda) sobre Mercosur siempre ha sido clara: no apoyamos el acuerdo en la forma en que fue presentado ”.

Hungría e Irlanda se suman así a Francia y Polonia como los principales opositores a la firma del acuerdo entre ambas regiones.

Desde Hungría, Szijjártó acusó a las autoridades de la Unión Europea de "ignorar una vez más" los intereses de los agricultores, el principal grupo que se opone al entendimiento comercial.

“Bruselas ya ha dado innumerables señales de que solo le interesa Ucrania y que no se ocupa de los problemas de los europeos” , disparó el funcionario húngaro. A pesar del acercamiento con Italia en las últimas horas, la postura de Hungría no es novedad ya que su primer ministro, Viktor Orbán, ya había adelantado que firmar el acuerdo es "un tiro en el pie" para los productores europeos.

Por su parte, Irlanda también confirmó que votarán en contra del acuerdo, cuya firma estaba prevista para el próximo lunes.

El debate interno en la Unión Europea sobre el acuerdo de asociación con el Mercosur sigue sin cerrarse. Así lo admitió ayer el comisario europeo de Agricultura y Alimentación, Christophe Hansen, al señalar que los veintisiete Estados miembro aún mantienen diferencias sin resolver en torno a las salvaguardias destinadas a proteger a los productores agrícolas europeos.

Estas objeciones persisten en la antesala de una definición clave: está previsto que mañana viernes los países del bloque se pronuncien formalmente sobre la firma del entendimiento con el Mercosur, que continúa generando resistencias en el frente agropecuario.

La UE cedió a las presiones de Italia sobre el acuerdo con el Mercosur

En su intento por destrabar el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, la Comisión Europea puso sobre la mesa una serie de incentivos dirigidos a Italia, uno de los países que lidera la resistencia al pacto, con el foco puesto en aliviar los costos del sector agrícola y allanar el camino hacia un respaldo político.

El tratado, que estaba previsto para firmarse el 20 de diciembre pasado en Brasilia, quedó en suspenso por la oposición de varios socios comunitarios - entre ellos Italia, Francia y Polonia - que alertaron sobre un eventual impacto negativo en sus economías agropecuarias.

En ese contexto, este miércoles se realizó una reunión extraordinaria de ministros de Agricultura de la Unión Europea, en la que se propuso una baja en los costos de insumos clave mediante la suspensión temporal de los aranceles a la importación de abonos y fertilizantes.

Meloni discurso parlamento AFP

La iniciativa se suma a otras concesiones presentadas en las últimas horas, como el adelantamiento de pagos a los agricultores en el próximo marco presupuestario 2028-2034 y la implementación de mecanismos de protección del mercado interno que eviten perjuicios para los productores europeos frente al ingreso de bienes elaborados en Sudamérica.

El planteo responde, en parte, a los reclamos previos del ministro de Agricultura italiano, Francesco Lollobrigida —primo de la primera ministra Giorgia Meloni—, quien había exigido a la Comisión Europea medidas concretas para abaratar la importación de fertilizantes y reducir la carga arancelaria sobre esos productos.