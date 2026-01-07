Acuerdo Mercosur-UE: líderes europeos intentan persuadir a opositores para lograr la firma + Seguir en









Francia e Italia son los principales miembros que temen por la competitividad de productos provenientes del bloque sudamericano.

Continúan las tensiones en el bloque europeo, que aún no alcanza la mayoría necesaria para firmar el acuerdo.

El tratado para el acuerdo comercial entre Mercosur y la Unión Europea (UE) continúa enfrentando obstáculos para su firma, por lo que la Comisión Europea, brazo ejecutivo del bloque, intentará disipar los temores de aquellos miembros que aún no dieron el visto bueno.

El acuerdo previsto con el bloque sudamericano, que lleva 25 años gestándose, sería el más grande de libre comercio en el mundo y podría firmarse ya la próxima semana.

Sin embargo, Francia —el mayor productor agrícola de la UE— e Italia frustraron el mes pasado las esperanzas de firmar el acuerdo en diciembre, ya que señalaron que no estaban dispuestos a apoyar el pacto hasta que no se abordaran los temores de los agricultores a una afluencia de productos baratos procedentes de Mercosur, entre ellos la carne de vacuno y el azúcar.

"Éste no es el final de la historia... Tengo la intención de sensibilizar a los miembros del Parlamento Europeo y a otros", declaró el miércoles la ministra francesa de Agricultura, Annie Genevard. "Mientras la batalla no haya terminado, no está perdida", expresó. Por su parte, Polonia y Hungría siguen esta línea y se oponen al acuerdo.

Union Europea.jpg Qué se necesita para llegar a un acuerdo La Comisión ejecutiva, respaldada por países como Alemania y España, necesita obtener la mayoría de 15 miembros de la UE que representan el 65% de la población del bloque para autorizar a firmar el acuerdo. Sin embargo, aún necesitaría el apoyo del Parlamento Europeo.

En ese sentido, los comisarios europeos de Agricultura, Comercio y Sanidad ofrecerían garantías en una reunión este miércoles en Bruselas con los ministros de Agricultura nacionales. Se revisaría la futura financiación de los agricultores en el marco de la Política Agrícola Común del bloque, junto con una revisión de los controles a la importación, incluidos los niveles máximos permitidos de residuos de pesticidas. En contraposición a Francia e Italia, Irlanda, gran productor y exportador de carne de vacuno, sugirió que podría respaldar el acuerdo. El primer ministro, Micheal Martin, declaró el miércoles que Irlanda estaba trabajando con países "de ideas afines", entre ellos los opositores, para llegar a la instancia de firma: "Hay más trabajo por hacer antes de las discusiones entre gobiernos sobre esto... Nos preocupa Mercosur, pero hay que decir que se ha avanzado mucho en los últimos 12 meses".