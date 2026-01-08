Francia mantiene su postura y votará en contra del acuerdo Unión Europea-Mercosur en Bruselas + Seguir en









Emmanuel Macron confirmó que su país rechazará el tratado de libre comercio, en medio de protestas agrícolas y divisiones entre los Estados miembros del bloque

macronEl presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció que su país votará en contra del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur en la próxima reunión en Bruselas, una decisión que refleja el rechazo político unánime expresado en el plano interno y la presión creciente del sector agrícola francés frente al avance del tratado.

El anuncio fue realizado el jueves a través de un mensaje en la red social X, donde Macron sostuvo que "la firma del acuerdo no significa el final del proceso" y ratificó que seguirá exigiendo a la Comisión Europea el cumplimiento integral de los compromisos asumidos para proteger a los productores franceses.

El mandatario remarcó que la postura cuenta con respaldo transversal, tras los debates recientes en la Asamblea Nacional y el Senado.

Está previsto que este viernes los países del bloque se pronuncien formalmente sobre la firma del entendimiento con el Mercosur, que continúa generando resistencias en el frente agropecuario.

La France a décidé de voter contre la signature de l'accord entre l'Union européenne et les pays du Mercosur. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 8, 2026 Francia, con protestas rurales contra el acuerdo La definición se dio en un contexto de protestas rurales en Francia. Ese mismo día, productores agropecuarios bloquearon accesos clave de París y zonas emblemáticas como el Arco del Triunfo, con la movilización de unos 100 tractores en la región. Los manifestantes advirtieron sobre el impacto de la competencia de productos agrícolas provenientes de Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, países integrantes del Mercosur.

Uno de los productores presentes, Damien Cornier, resumió el reclamo al señalar: "Solo queremos trabajar y vivir de nuestra profesión". El malestar del sector se profundizó tras la reciente decisión oficial de sacrificar ganado para frenar la dermatitis nodular, una enfermedad que afecta al rodeo bovino. Macron afirmó que la Comisión Europea incorporó avances reclamados por Francia, como las denominadas “cláusulas espejo”, destinadas a asegurar que la carne importada desde Brasil y Argentina cumpla las mismas normas sanitarias y ambientales vigentes en la Unión Europea. Además, insistió en la necesidad de mecanismos de salvaguardia que permitan frenar importaciones ante una eventual caída de precios en el mercado interno. francia Productores de la Coordinación Rural se movilizaron con tractores en París y otras ciudades para rechazar el acuerdo Mercosur-UE. Voix Du Nord La eventual ratificación del acuerdo depende de conformar una minoría de bloqueo en el Consejo Europeo, lo que requiere el respaldo de al menos cuatro países que representen más del 35% de la población del bloque. En ese escenario, el apoyo de Italia, confirmado por su canciller Antonio Tajani, complica la estrategia francesa. En la misma sintonía que Francia, el viceprimer ministro de Irlanda, Simon Harris, adelantó que su país también votará en contra del tratado. Por su parte, Alemania y España mantienen su respaldo al acuerdo, al considerar que fortalecerá a sus industrias frente a la competencia de China y a los aranceles de Estados Unidos.

Francia ratifica su rechazo al acuerdo Mercosur-UE. Reuters