Acuerdo Mercosur-UE: se le ofrecerá un incentivo a los agricultores para acelerar la firma

El bloque europeo busca el visto bueno de Francia e Italia, Estados miembro, para poder concretar la cita que definirá el acuerdo.

El bloque busca conseguir el visto bueno del sector para avanzar con el acuerdo.

La Unión Europea (UE) ofreció un incentivo a los agricultores, que habían mostrado un gran descontento por el acuerdo comercial que planea firmar junto al Mercosur, así como por los planes de reformar las subvenciones agrícolas al sector.

En ese sentido, a través de la Comisión Europea, brazo ejecutivos del bloque, se tiene previsto modificar su propuesta presupuestaria para 2028-2034 con el fin de permitir a los agricultores acceder anticipadamente a unos 45.000 millones de euros (unos u$s53.000 millones), según una carta firmada por su presidenta, Ursula von der Leyen.

mercosur unión europea.png El conflicto entre el acuerdo y los agricultores La reforma de la Política Agrícola Común (PAC) 2028-2034 junto con el Mercosur es uno de los motivos del descontento de los agricultores. Pero la UE, a pesar de anunciar que esperaba firmar "pronto" el acuerdo, no pudo pactar aún una cita ya que desde Francia e Italia mostraron reticencia.

Los agricultores de estos dos países temen el impacto de una llegada masiva a Europa de carne, arroz, miel o soja sudamericanos, vistos como más competitivos por sus normas de producción, a cambio de la exportación de vehículos y maquinaria europea al Mercosur.

El anuncio de la Comisión se produjo en vísperas de una reunión especial de ministros de Agricultura en Bruselas, destinada a responder a las "preocupaciones" del sector. La firma del acuerdo de libre comercio está prevista para el 12 de enero, pero Von der Leyen necesita primero el visto bueno de los Estados miembros, que se votará el viernes.