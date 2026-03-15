Perú: murió el candidato presidencial Napoleón Becerra en un accidente de tránsito

El dirigente del PTE-Perú falleció cuando viajaba a un acto de campaña en el sur del país. Tenía 67 años y participaba en las elecciones generales previstas para abril.

El candidato presidencial peruano Napoleón Becerra murió a los 67 años tras un accidente de tránsito cuando viajaba a un acto de campaña en el sur del país.

El candidato presidencial de Perú, Napoleón Becerra, murió este domingo a los 67 años tras sufrir un accidente de tránsito cuando se dirigía a una actividad de campaña en el sur del país. El dirigente viajaba por la autopista Vía de los Libertadores rumbo a la región de Ayacucho cuando el vehículo en el que se trasladaba se salió del camino.

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Becerra, líder del izquierdista Partido de los Trabajadores y Emprendedores (PTE-Perú) , era uno de los 36 aspirantes a la presidencia en las elecciones generales previstas para abril. El accidente ocurrió en la región de Huancavelica, mientras el candidato se dirigía hacia la vecina región de Ayacucho para continuar con su campaña proselitista.

La información fue confirmada por medios estatales como Agencia Andina, TV Perú y el diario El Peruano.

La candidata a diputada por Lima y portavoz de su partido, Emely Silva , confirmó el fallecimiento del dirigente en declaraciones a la emisora RPP: “Hemos sido informados hace unos minutos del accidente por compañeros que se encuentran en la zona y que viajaban con él. Nos han notificado que nuestro presidente (Napoleón Becerra) ha fallecido” , señaló Silva.

Según la información difundida por medios locales, el accidente ocurrió a la altura del kilómetro 183 de la autopista Vía de los Libertadores , en la jurisdicción de la localidad de Huaytará, en Huancavelica.

El dirigente del Partido de los Trabajadores y Emprendedores falleció luego de que la camioneta en la que viajaba se saliera de la ruta en Huancavelica.

El alcalde del distrito de Pilpichaca, Balvín Huamaní, indicó que el candidato viajaba en una camioneta que cayó a una cuneta al costado de la carretera por causas que aún no han sido determinadas.

Becerra fue trasladado a un centro médico cercano tras el impacto, pero falleció a causa de las heridas que sufrió. En el mismo vehículo viajaban otras tres personas, quienes también resultaron heridas. Dos de ellas se encuentran en estado grave y fueron trasladadas a la ciudad de Ayacucho para recibir atención médica.

Napoleón Becerra La muerte del candidato generó mensajes de condolencias de otros aspirantes presidenciales en medio de la campaña electoral en Perú.

Condolencias de otros candidatos presidenciales

Tras conocerse la noticia, varios aspirantes a la presidencia expresaron públicamente sus condolencias a la familia del dirigente y a los militantes de su partido.

Entre ellos se pronunció la candidata de centroderecha Marisol Pérez Tello, del partido Primero la Gente, así como el candidato centrista Jorge Nieto, del Partido del Buen Gobierno.

También se sumó el empresario y dirigente político César Acuña, del partido Alianza para el Progreso. “En momento así, el Perú debe unirse con respeto y solidaridad”, escribió en la red social X.

Por su parte, el candidato de izquierda Alfonso López Chau, del partido Ahora Nación, recordó su relación personal con Becerra. Señaló que habían militado juntos en distintas agrupaciones políticas desde la década de 1980 y expresó su “solidaridad con su familia, amigos y con todos quienes compartieron su compromiso con el Perú”.