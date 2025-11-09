Por el cierre de gobierno de EEUU, se cancelaron más de 2.000 vuelos en un día

En el marco del shutdown, el Departamento de Transportes ordenó reducir hasta en un 10 % el tráfico aéreo en el país y si la situación no mejora para la semana que viene, podría aumentar hasta un 20%.

Por el cierre del gobierno federal, se suspendieron más de 2.000 vuelos en un día

El cierre del gobierno federal de Estados Unidos , que ya lleva 40 días, empieza a tener serias consecuencias en el día a día de los ciudadanos. Este domingo, se suspendieron más de 2.000 vuelos y 7.500 retrasos por la falta de controladores aéreos.

En el marco del shutdown, el Departamento de Transportes ordenó reducir hasta en un 10 % el tráfico aéreo en el país y si la situación no mejora para la semana que viene, podría aumentar hasta un 20%.

Los aeropuertos más afectados son el de Atlanta, Newark, LaGuardia, y el Internacional de Chicago . A su vez, Delta, SkyWest, Republic y American Airlines son las aerolíneas que más retrasos y cancelaciones registraron. Las zonas que más sufrieron las consecuencias fueron Nueva York, Washington DC, Atlanta, Nashville, Dallas y Chicago.

Según reportó el canal televisivo local CNN, más de quince centros de control a lo largo del país informaron tener escasez de controladores.

El secretario de Transportes, Sean Duffy , advirtió este domingo que la situación puede empeorar a medida que se alargue el cierre del gobierno, y más si se acerca al fin de semana de Acción de Gracias, que se celebra el último jueves de este mes.

Tanto el viernes, como el sábado, los días en los que más se redujo el tráfico aéreo, hubo más de mil vuelos cancelados. Duffy aseguró también que el ritmo al que los controladores se estaban dando de baja era cada vez mayor.

Los controladores aéreos son trabajadores esenciales, por lo que aunque no reciban su salario están llamados a presentarse en sus puestos de trabajo.

El foco del conflicto por la ley de financiamiento en EEUU

El cierre del gobierno estadounidense ya es el más largo de la historia. El Senado debatió el proyecto de presupuesto en reiteradas oportunidades aunque todavía está lejos de lograr los acuerdos necesarios para que avance la propuesta impulsada por el gobierno de Donald Trump.

Los demócratas exigen la inclusión de una extensión de los subsidios de Obamacare. Por su parte, los republicanos, que aclararon que no negociarán hasta que se ponga fin al cierre, se oponen a esta medida al argumentar que el programa beneficia a personas indocumentadas.

El government shutdown se produce cuando el Congreso no aprueba el presupuesto federal ni una ley temporal de gastos, lo que deja al Estado sin fondos legales para operar. En la práctica, esto obliga a cerrar parcialmente las agencias federales y a enviar a miles de empleados públicos a sus casas sin sueldo, mientras otros continúan trabajando sin cobrar hasta que se apruebe una nueva ley.