EEUU: el Senado sigue sin lograr acuerdos y el cierre del Gobierno será el más largo de la historia

El Senado volvió a debatir la propuesta republicana para suspender de manera provisoria hasta el 21 de noviembre el cierre del Gobierno federal aunque aún no hubo acuerdo y la iniciativa fue rechazada por catorceava vez por 54 votos a favor y 44, en contra. Para ser aprobada necesita al menos 60 apoyos.

Los republicanos, que tienen mayoría en la Cámara Alta con 53 bancas, votaron prácticamente en bloque a favor de la iniciativa, a excepción del senador republicano Rand Paul, de Kentucky, y el de Carolina del Norte, Thom Tillis, que no participó en la votación.

Por su parte, los demócratas John Fetterman , de Pensilvania, y Catherine Cortez Masto , de Nevada, repitieron su votación, volvieron a romper la disciplina de su partido y apoyaron la propuesta. También lo hizo el senador independiente de Maine, Angus King.

En medio de la tensión que genera el cierre del gobierno, los demócratas y republicanos se critican y responsabilizan mutuamente por la paralización.

El cierre del Gobierno de EEUU pone en peligro el programa SNAP, que asiste a 42 millones de personas

Uno de los puntos más sensibles que tocó el cierre del Gobierno fue la suspensión de fondos para el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) del que dependen 42 millones de ciudadanos.

La justicia instó a la Administración estadounidense a utilizar el fondo de emergencia para mantener estos bonos de alimentos y el Departamento de Agricultura, del que depende el programa de ayudas, y el de Justicia aseguraron este lunes, en dos declaraciones independientes, que el Gobierno financiará el programa con ese presupuesto.

Sin embargo, el presidente Donald Trump desafió hoy a los tribunales y los escritos de los departamentos de su propio Gobierno y aseguró en un mensaje en su red social, Truth Social, que estas ayudas "se entregarán solo cuando los demócratas de la izquierda radical reabran el Gobierno".

También, crece la inquietud ante el aumento de retrasos y cancelaciones de vuelos en los aeropuertos estadounidenses por la escasez de controladores aéreos, considerados esenciales que trabajan sin sueldo, y cuyo elevado ausentismo durante el cierre de 2018-219 – hasta ahora el más largo de la historia- precipitó su fin.

El foco del conflicto por la ley de financiamiento en EEUU

Los demócratas exigen la inclusión de una extensión de los subsidios de Obamacare. Por su parte, los republicanos, que aclararon que no negociarán hasta que se ponga fin al cierre, se oponen a esta medida al argumentar que el programa beneficia a personas indocumentadas.

El government shutdown se produce cuando el Congreso no aprueba el presupuesto federal ni una ley temporal de gastos, lo que deja al Estado sin fondos legales para operar. En la práctica, esto obliga a cerrar parcialmente las agencias federales y a enviar a miles de empleados públicos a sus casas sin sueldo, mientras otros continúan trabajando sin cobrar hasta que se apruebe una nueva ley.