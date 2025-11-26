Por primera vez en dos siglos, EEUU ejecutará a una mujer: el caso de Christa Gail Pike + Seguir en









Christa Gail Pike será ejecutada en 2026 en Tennessee, convirtiéndose en la primera mujer ejecutada en el estado en 200 años tras un brutal crimen cometido en 1995.

Christa Gail Pike será ejecutada en 2026, convirtiéndose en la primera mujer ajusticiada en Tennessee en dos siglos. WBIR

Christa Gail Pike será ejecutada el 30 de septiembre de 2026 en Tennessee, donde se convertirá en la primera mujer ajusticiada en 200 años, tras ser condenada por el asesinato de su compañera de estudios Colleen Slemmer, un crimen ocurrido en 1995 y considerado uno de los más atroces de la historia reciente del estado.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Pike, de 49 años, tenía solo 18 cuando, junto a dos jóvenes más, atrajo a Slemmer (de 19) a una zona boscosa de Knoxville. Allí la atacaron con golpes, cortes y heridas profundas antes de tallarle un pentagrama en el pecho. El cuerpo de la víctima fue encontrado brutalmente mutilado.

Según reconstruyeron medios locales, Pike había comenzado a salir con un adolescente de 17 años y llegó a creer que Slemmer intentaba quitarle la relación. Tras el crimen, la propia Pike se jactó de lo ocurrido y relató a otra estudiante cómo había actuado durante el ataque.

Christa Gail Pike La condenada tenía 18 años cuando cometió el crimen que estremeció a Knoxville en 1995. X: @MorbidKnowledge La descripción fue escalofriante. Contó que había “cortado la garganta de su rival seis veces con un cúter”, que le había provocado heridas en la espalda con un “cuchillo de carnicero” y que le había marcado un pentagrama “en la frente y el pecho”. Incluso, según los informes judiciales, continuó el ataque cuando la joven le “rogó” que se detuviera. El episodio más perturbador ocurrió después: Pike conservó un fragmento de cráneo y lo mostró a sus compañeras.

La ejecución prevista para 2026 El estado fijó la ejecución para el 30 de septiembre de 2026. Si se concreta, Pike se convertirá en la primera mujer ejecutada en Tennessee en dos siglos y la número 19 en los Estados Unidos desde 1976.

Su novio, Tadaryl Shipp, también fue declarado culpable pero recibió cadena perpetua. Podría solicitar libertad condicional este mes. En una carta reciente, Pike asumió su responsabilidad: “Piensa en el peor error que cometiste cuando eras un adolescente imprudente. Bueno, el mío fue enorme, inolvidable y arruinó innumerables vidas”. “Era una joven de 18 años con problemas mentales… Aún más aceptar cuántas vidas afecté”. También afirmó: “Ahora me repugna pensar que alguien tan cariñoso y compasivo como yo fuera capaz de cometer semejante crimen”. Christa Gail Pike Pike lleva 27 años en el corredor de la muerte, donde ha vivido prácticamente en aislamiento. X: @chikistrakiz Años en el corredor de la muerte Pike pasó 27 años como la única mujer en el corredor de la muerte en Tennessee, en condiciones que, según sus abogados, equivalen al confinamiento solitario. Con los años recuperó interacción con otros reclusos durante actividades educativas y religiosas. Su equipo legal sostiene que, juzgada hoy, no recibiría pena de muerte debido a su edad al momento del crimen y a diagnósticos posteriores de trastorno bipolar y estrés postraumático. “La infancia de Christa estuvo plagada de años de abuso físico y sexual y negligencia”, señalaron. Agregaron que, con tratamiento, “Christa se ha convertido en una mujer reflexiva y con un profundo remordimiento por su crimen”. La ejecución llega en un contexto de aumento de la pena capital en Estados Unidos: 44 reclusos ya fueron ejecutados en 2025, con tres más previstos antes de fin de año, según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte.