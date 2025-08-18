Con una deuda millonaria, una tradicional empresa cervecera de EEUU va a la quiebra







La empresa, fundada en 2013 en Tennessee, anunció la quiebra tras acumular millones de dólares en deudas. Su bancarrota es, de acuerdo con los datos recientes, reflejo de la crisis que atraviesa el sector.

Una marca de cerveza artesanal de Estados Unidos no pudo hacer frente a sus deudas y se declaró en quiebra. FreePik.es

Malas noticias para los fanáticos de la cerveza artesanal en Estados Unidos. Memphis Made Brewing Company, una de las cervecerías más reconocidas de Tennessee, se declaró en quiebra, el pasado 7 de agosto, dejando al descubierto las dificultades de un sector que atraviesa un momento delicado.

La empresa, que había surgido en 2013 como un proyecto local y con el tiempo se convirtió en un símbolo de la movida cervecera de Memphis, acumuló pasivos imposibles de sostener. Según la presentación judicial, su deuda oscila entre 1 y 10 millones de dólares, un monto que la compañía no pudo afrontar pese a intentos recientes por reestructurar su modelo de negocio.

El caso refleja no solo la crisis particular de una marca, sino también un panorama más amplio. La industria de las cervezas artesanales en EE.UU. ya no vive su época dorada, y muchas empresas medianas y pequeñas están quedando en el camino.

En la solicitud de bancarrota presentada ante el Tribunal de Quiebras de Tennessee, Memphis Made detalló quiénes son sus principales acreedores. Guaranty Bank and Trust encabeza la lista con más de 1,1 millones de dólares en reclamaciones garantizadas. Le sigue la Administración de Pequeñas Empresas de EE.UU., con 500 mil dólares, y Chase Credit Card, con 94 mil dólares pendientes.

A eso se suman proveedores esenciales para la producción, como Malteurop y Proximity Malt, que también quedaron en la fila de los acreedores. La empresa ya había mostrado señales de debilidad en 2024, cuando cerró su histórica sala de degustación, en el barrio de Cooper-Young, obligada a concentrar sus operaciones en un espacio más reducido del centro de Memphis.

A eso se suman proveedores esenciales para la producción, como Malteurop y Proximity Malt, que también quedaron en la fila de los acreedores. La empresa ya había mostrado señales de debilidad en 2024, cuando cerró su histórica sala de degustación, en el barrio de Cooper-Young, obligada a concentrar sus operaciones en un espacio más reducido del centro de Memphis.

En ese momento, sus dueños intentaron dar un mensaje optimista: anunciaron que la nueva planta tenía capacidad para 30 barriles diferentes, tanques de fermentación extra y una línea de enlatado. Pero ni la expansión ni la promesa de "volver más grandes" alcanzaron para revertir la caída. El mercado de las cervecerías en EEUU, en caída Lo que pasa con Memphis Made Brewing no es un caso aislado. La Asociación de Cerveceros advirtió en su último informe que cierran más cervecerías de las que abren. En junio de 2024 había 9.352 establecimientos en funcionamiento; un año después, el número cayó a 9.269. Puede parecer un descenso mínimo, pero en una industria que había mostrado crecimiento ininterrumpido durante más de una década, es una señal clara de retroceso. El mismo reporte reveló que el volumen de producción cayó un 5% en comparación con 2024, lo que golpea directamente a las cervecerías independientes que dependen de ventas locales y de la fidelidad de sus comunidades. En 2024, cerraron 501 locales y solo se inauguraron 434, un balance negativo que se repite en 2025. Las causas de la quiebra son múltiples y van desde el aumento de costos de insumos, la competencia con grandes marcas, hasta cambios en los hábitos de consumo. Muchos consumidores, presionados por la inflación y los precios más altos de las cervezas artesanales, optan por productos industriales más baratos.