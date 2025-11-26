Así está el Mundial 2025 de Fórmula 1: la tabla de pilotos rumbo a la definición más ajustada de los últimos años + Seguir en









El tetracampeón neerlandés se encuentra cerca de los dos McLaren, tras un Gran Premio de Las Vegas con sanciones y una definición sin precedentes.

La tabla de pilotos tras El GP de Las Vegas: una defnición ajustada entre Red Bull y McLaren.

La temporada 2025 de Fórmula 1 llegó a su recta final con una definición sin precedentes. La descalificación de Lando Norris y Oscar Piastri en el Gran Premio de Las Vegas reconfiguró por completo la tabla de posiciones. Max Verstappen redujo la distancia con los pilotos de McLaren y transformó el campeonato en una batalla de tres aspirantes con sólo dos carreras por disputar.

La sanción por el desgaste irregular de los patines en los monoplazas de McLaren privó a Norris y Piastri de 30 puntos clave. Este giro inesperado dejó a Verstappen a sólo 24 puntos del líder, con 58 unidades aún en juego en Qatar y Abu Dhabi.

Fórmula 1 las vegas Red Bull Max Verstappen muy cerca de los McLaren Max Verstappen ganó en Las Vegas y revivió sus aspiraciones al título. El neerlandés pasó de estar a más de 100 puntos de Norris, a convertirse en una amenaza real para el campeonato. Su estrategia de carrera a carrera le permitió capitalizar los errores de sus rivales y aprovechar cada oportunidad.

El equipo Red Bull recuperó protagonismo en un momento clave. Verstappen reconoció que su remontada se debió a una combinación de circunstancias favorables, pero admitió que el rendimiento de su monoplaza no siempre está a la altura del McLaren. Sin embargo, su experiencia en definiciones ajustadas lo convierte en un rival peligroso para los pilotos británicos.

La presión afectó a McLaren en las últimas carreras. Norris perdió ritmo en Las Vegas y Piastri reconoció dificultades para mantener la consistencia. El equipo enfrenta ahora el dilema de cómo manejar la igualdad entre sus pilotos, sin perjudicar sus chances de consagración.

Franco Colapinto eligió su ganador del 2025 El piloto argentino Franco Colapinto analizó la recta final del campeonato. El pilarense destacó el rendimiento de Lando Norris en las últimas carreras y señaló su mejora en consistencia y actitud competitiva. Colapinto consideró que Norris demostró tener el perfil de campeón que caracteriza a Max Verstappen. Opinó que el británico llega en mejor forma que su compañero Piastri y que el auto de McLaren será un factor decisivo en las dos últimas carreras. Sobre Verstappen, mencionó que su principal desventaja radica en el rendimiento inferior de su monoplaza frente al McLaren. Predijo que Norris tiene más chances de consagrase, aunque admitió que la definición dependerá de múltiples factores en Qatar y Abu Dhabi. Fórmula 1 Gran Premio de Las Vegas La tabla de posiciones del mundial de pilotos 2025 La clasificación general muestra una pelea ajustada entre los tres principales aspirantes: Lando Norris (McLaren) - 390 puntos Oscar Piastri (McLaren) - 366 puntos Max Verstappen (Red Bull Racing) - 366 puntos George Russell (Mercedes) - 291 puntos Charles Leclerc (Ferrari) - 222 puntos Lewis Hamilton (Ferrari) - 149 puntos Kimi Antonelli (Mercedes) - 132 puntos Alexander Albon (Williams) - 73 puntos Isack Hadjar (Racing Bulls) - 47 puntos Nico Hülkenberg (Kick Sauber) - 45 puntos Carlos Sainz (Williams) - 44 puntos Fernando Alonso (Aston Martin) - 40 puntos Oliver Bearman (Haas F1 Team) - 40 puntos Liam Lawson (Racing Bulls) - 36 puntos Lance Stroll (Aston Martin) - 32 puntos Esteban Ocon (Haas F1 Team) - 30 puntos Yuki Tsunoda (Red Bull Racing) - 28 puntos Pierre Gasly (Alpine) - 22 puntos Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) - 19 puntos Franco Colapinto (Alpine) - 0 puntos Jack Doohan (Alpine) - 0 puntos