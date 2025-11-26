La temporada 2025 de Fórmula 1 llegó a su recta final con una definición sin precedentes. La descalificación de Lando Norris y Oscar Piastri en el Gran Premio de Las Vegas reconfiguró por completo la tabla de posiciones. Max Verstappen redujo la distancia con los pilotos de McLaren y transformó el campeonato en una batalla de tres aspirantes con sólo dos carreras por disputar.
Así está el Mundial 2025 de Fórmula 1: la tabla de pilotos rumbo a la definición más ajustada de los últimos años
El tetracampeón neerlandés se encuentra cerca de los dos McLaren, tras un Gran Premio de Las Vegas con sanciones y una definición sin precedentes.
La sanción por el desgaste irregular de los patines en los monoplazas de McLaren privó a Norris y Piastri de 30 puntos clave. Este giro inesperado dejó a Verstappen a sólo 24 puntos del líder, con 58 unidades aún en juego en Qatar y Abu Dhabi.
Max Verstappen muy cerca de los McLaren
Max Verstappen ganó en Las Vegas y revivió sus aspiraciones al título. El neerlandés pasó de estar a más de 100 puntos de Norris, a convertirse en una amenaza real para el campeonato. Su estrategia de carrera a carrera le permitió capitalizar los errores de sus rivales y aprovechar cada oportunidad.
El equipo Red Bull recuperó protagonismo en un momento clave. Verstappen reconoció que su remontada se debió a una combinación de circunstancias favorables, pero admitió que el rendimiento de su monoplaza no siempre está a la altura del McLaren. Sin embargo, su experiencia en definiciones ajustadas lo convierte en un rival peligroso para los pilotos británicos.
La presión afectó a McLaren en las últimas carreras. Norris perdió ritmo en Las Vegas y Piastri reconoció dificultades para mantener la consistencia. El equipo enfrenta ahora el dilema de cómo manejar la igualdad entre sus pilotos, sin perjudicar sus chances de consagración.
Franco Colapinto eligió su ganador del 2025
El piloto argentino Franco Colapinto analizó la recta final del campeonato. El pilarense destacó el rendimiento de Lando Norris en las últimas carreras y señaló su mejora en consistencia y actitud competitiva.
Colapinto consideró que Norris demostró tener el perfil de campeón que caracteriza a Max Verstappen. Opinó que el británico llega en mejor forma que su compañero Piastri y que el auto de McLaren será un factor decisivo en las dos últimas carreras.
Sobre Verstappen, mencionó que su principal desventaja radica en el rendimiento inferior de su monoplaza frente al McLaren. Predijo que Norris tiene más chances de consagrase, aunque admitió que la definición dependerá de múltiples factores en Qatar y Abu Dhabi.
La tabla de posiciones del mundial de pilotos 2025
La clasificación general muestra una pelea ajustada entre los tres principales aspirantes:
Lando Norris (McLaren) - 390 puntos
Oscar Piastri (McLaren) - 366 puntos
Max Verstappen (Red Bull Racing) - 366 puntos
George Russell (Mercedes) - 291 puntos
Charles Leclerc (Ferrari) - 222 puntos
Lewis Hamilton (Ferrari) - 149 puntos
Kimi Antonelli (Mercedes) - 132 puntos
Alexander Albon (Williams) - 73 puntos
Isack Hadjar (Racing Bulls) - 47 puntos
Nico Hülkenberg (Kick Sauber) - 45 puntos
Carlos Sainz (Williams) - 44 puntos
Fernando Alonso (Aston Martin) - 40 puntos
Oliver Bearman (Haas F1 Team) - 40 puntos
Liam Lawson (Racing Bulls) - 36 puntos
Lance Stroll (Aston Martin) - 32 puntos
Esteban Ocon (Haas F1 Team) - 30 puntos
Yuki Tsunoda (Red Bull Racing) - 28 puntos
Pierre Gasly (Alpine) - 22 puntos
Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) - 19 puntos
Franco Colapinto (Alpine) - 0 puntos
Jack Doohan (Alpine) - 0 puntos
