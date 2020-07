Proliferan en Los Angeles puestos de comida gratis ante la pandemia

Limpia, iluminada y fría, el refrigerador tiene de todo: leche, frutas, vegetales, pollo, jugos, quesos... todo a disposición de quien lo necesite. Es uno de las varias “heladeras comunitarias” que desde principios de julio comenzaron a aparecer en las calles de esta ciudad, ya con altísimos índices de indigencia y muy golpeada por la crisis económica generada por la pandemia del coronavirus. No tienen candado, no hay nadie vigilándolas, no hay formularios o filas, tampoco hay límites en las porciones. Están abiertas y funcionando todos los días, las 24 horas.