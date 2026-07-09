La cumbre en Turquía: el comienzo de la OTAN 3.0

La reunión dejó mucho más que nuevos compromisos de defensa. Confirmó una transformación estratégica que obliga a Europa a asumir un papel cada vez más activo en su propia seguridad.

La mayor habilidad diplomática de la cumbre no fue lograr que Trump moderara su discurso sino impedir que sus diferencias terminaran condicionando las decisiones estratégicas de la organización.

Las grandes cumbres internacionales rara vez son recordadas por sus comunicados finales. Las vuelve trascendentes el cambio de época que revelan.

La reunión de la OTAN en Ankara confirmó precisamente eso: la Alianza Atlántica ya no discute si debe transformarse. Ahora debate cómo sobrevivir a un mundo en el que Estados Unidos sigue siendo el actor militar indispensable de Occidente, aunque haya dejado de ser el socio plenamente previsible sobre el que descansó la seguridad europea durante casi ocho décadas.

A primera vista, la cumbre pareció cumplir con sus objetivos. Los 32 aliados ratificaron su compromiso con el Artículo 5, la cláusula de defensa colectiva, avanzaron en la hoja de ruta para elevar el gasto en defensa hasta el 5% del PBI hacia 2035, los europeos y Canadá prometieron otros 70.000 millones de euros en asistencia militar para Ucrania en 2026, y la industria de defensa anunció contratos multimillonarios destinados a acelerar la producción de armamento.

Todo ello proyectó la imagen de una OTAN cohesionada y decidida a adaptarse a un entorno estratégico cada vez más hostil. Sin embargo, la verdadera historia estuvo lejos de los comunicados. Lo que se debatió en Ankara no fue únicamente cuánto debía gastar Europa, sino cuánto tiempo más podría seguir dependiendo de Estados Unidos para garantizar su propia seguridad.

Ese cambio de eje explica casi todas las decisiones que se adoptaron. Durante años la discusión giró alrededor del porcentaje del PBI destinado a defensa. Esta vez el debate dejó de centrarse en cuánto gastar para concentrarse en cómo producir.

La OTAN comenzó a hablar menos de presupuestos y mucho más de fábricas, cadenas de suministro, producción de misiles, drones, sistemas de vigilancia, transporte estratégico e infraestructura crítica. La lógica cambió: ganar una guerra de desgaste ya no depende solamente del tamaño de los ejércitos, sino de la capacidad de sostener durante años la producción militar.

Ese puede ser el cambio más profundo del organismo desde el final de la Guerra Fría. Europa comenzó a asumir que el rearme no consiste únicamente en gastar más, sino en reconstruir una base industrial capaz de producir armamento a gran escala.

Lo que algunos analistas ya describen como una "OTAN 3.0" no representa solamente una modernización militar. Implica una transformación estructural de la alianza, en la que la defensa deja de depender exclusivamente de los presupuestos nacionales para apoyarse en una red coordinada de producción, innovación tecnológica y planificación estratégica de largo plazo entre los aliados.

Detrás de esa transformación hay un actor imposible de ignorar: Donald Trump. Aunque volvió a monopolizar la atención con sus críticas a España, sus reclamos sobre Groenlandia, su enojo por la falta de respaldo europeo en la ofensiva contra Irán y sus amenazas comerciales, la reacción de los aliados fue muy distinta a la de años anteriores.

Ya casi nadie intentó convencerlo de cambiar de posición. La estrategia consistió en absorber el impacto político de sus declaraciones, evitar una ruptura pública y mantener funcionando la OTAN. En ese sentido, la mayor habilidad diplomática de la cumbre no fue lograr que Trump moderara su discurso —algo que nunca ocurrió del todo—, sino impedir que sus diferencias terminaran condicionando las decisiones estratégicas de la organización.

El contraste entre el líder estadounidense de los micrófonos y el de las reuniones a puertas cerradas volvió a resultar revelador. En público alternó amenazas, reproches y anuncios disruptivos. Pero en privado, terminó respaldando el comunicado final y reivindicando la unidad de la OTAN. Esa dualidad dejó una conclusión incómoda para los aliados. La imprevisibilidad dejó de ser un accidente de la política exterior estadounidense para convertirse en una herramienta de negociación.

Por eso no resulta casual que el comunicado final abriera, de manera inusual, con una reafirmación explícita del Artículo 5. No fue una formalidad jurídica. Fue un mensaje político. Cuando una alianza siente la necesidad de recordar, desde la primera línea, cuál es su principio fundacional, es porque alguien logró instalar dudas sobre él. Y había sido precisamente Trump quien puso en cuestión la automaticidad de ese compromiso.

El papel de Turquía y Ucrania

Mientras tanto, otro actor salió fortalecido casi sin ocupar los titulares: Turquía. Fue Recep Tayyip Erdoan quien aprovechó la condición de anfitrión para reposicionar a su país como un socio estratégico indispensable.

No sólo volvió a instalar la discusión sobre el eventual regreso del país al programa de los cazas F-35, suspendido desde 2019 tras la compra de los sistemas antiaéreos rusos S-400 —una decisión que generó fuertes tensiones con Washington y llevó a la exclusión de Ankara del proyecto—, sino que avanzó en negociaciones sobre sistemas de defensa europeos y exhibió el crecimiento de la industria militar turca como un activo para toda la alianza.

Pero el mayor logro fue otro, instalar una idea que hace pocos años habría resultado impensada: que la seguridad europea ya no puede concebirse sin Turquía.

También Ucrania ocupó un lugar central, aunque la cumbre volvió a poner de manifiesto uno de los grandes dilemas de la OTAN. Europa comprometió cifras récord de asistencia militar y Donald Trump autorizó la producción local de interceptores Patriot, un componente esencial del sistema de defensa antiaérea que protege ciudades e infraestructura crítica ucraniana.

Sin embargo, detrás de esos anuncios subyace una realidad incómoda: Occidente ha demostrado una capacidad creciente para financiar y sostener el esfuerzo militar ucraniano, pero sigue sin articular una estrategia política creíble que permita poner fin al conflicto.

Por su parte, Rusia fue el antagonista permanente de todas las discusiones, aunque dejó de ser el principal protagonista político de la cumbre. Moscú sigue siendo la amenaza que justifica el rearme europeo, pero el verdadero desafío para la OTAN pasó a ser otro: gestionar las tensiones internas sin debilitar su capacidad de disuasión.

Esa transformación tampoco puede entenderse sin mirar hacia Asia. Aunque apenas ocupó espacio en los discursos públicos, China sobrevoló toda la cumbre. La creciente competencia entre Washington y Pekín explica buena parte de la presión estadounidense para que Europa asuma mayores responsabilidades en su propia defensa.

En otras palabras, la OTAN ya no se redefine únicamente frente a Rusia. También comienza a hacerlo frente al ascenso de China y a un sistema internacional cada vez más multipolar.

Durante 77 años, la fortaleza de la organización descansó sobre un liderazgo estadounidense prácticamente incuestionable. Hoy ese liderazgo continúa siendo insustituible desde el punto de vista militar, pero ya no ofrece la previsibilidad política que la caracterizó desde el final de la Guerra Fría.

La cumbre no resolvió ese dilema. Tampoco podía hacerlo. Lo que sí dejó en evidencia es que Europa comenzó a prepararse para convivir con esa incertidumbre. Aumentará su gasto, ampliará su industria militar, asumirá mayores responsabilidades sobre Ucrania y reforzará sus capacidades estratégicas. No porque pretenda reemplazar a Estados Unidos, sino porque ya no puede permitirse depender exclusivamente de él.