Qué es el Cartel de los Soles y por qué EEUU lo asocia a Nicolás Maduro









Estados Unidos sostiene que la organización opera con participación de altos mandos militares y funcionarios del Estado venezolano, a la que vincula con Maduro y con redes criminales de alcance regional.

La red señalada por agencias estadounidenses es presentada como una estructura criminal con apoyo desde ámbitos militares. Reuters

En medio del endurecimiento del conflicto entre Estados Unidos y Venezuela, el llamado Cartel de los Soles reaparece como una pieza clave en el asunto. Para la administración del presidente Donald Trump, no se trata de una organización criminal periférica, sino de una red de narcotráfico y financiamiento ilegal profundamente ligada al poder político y militar venezolano, con capacidad para operar a escala regional.

Según los informes de inteligencia norteamericanos, el Cartel de los Soles no funciona como los carteles tradicionales de Colombia o México. Carece de una conducción única visible y de una estructura jerárquica clásica. En cambio, estaría conformado por células articuladas dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), que habrían facilitado durante años el paso de cargamentos de cocaína desde Sudamérica hacia Centroamérica y Estados Unidos, utilizando rutas aéreas y marítimas bajo protección estatal.

Un nombre con origen militar La denominación de la organización tiene un fuerte componente simbólico. En Venezuela, los generales utilizan insignias doradas con forma de sol para marcar su rango, en lugar de estrellas. A partir de esa iconografía surgió, en la década del 90, el término “Cartel de los Soles”, cuando comenzaron a investigarse casos de narcotráfico que involucraban a oficiales de la Guardia Nacional. Con el paso del tiempo, las denuncias se ampliaron y alcanzaron a figuras cada vez más cercanas al núcleo del poder chavista.

El salto político más significativo se produjo el 24 de noviembre de 2025, cuando el Departamento de Estado de Estados Unidos incluyó formalmente al Cartel de los Soles en la lista de Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO). De acuerdo con ese informe, la red no solo traficaría drogas, sino que también brindaría respaldo logístico y financiero a otras organizaciones criminales transnacionales, como el Tren de Aragua y el Cartel de Sinaloa.

Los dirigentes apuntados Las investigaciones citadas por agencias como la DEA señalan a varios referentes del chavismo como presuntos integrantes de la estructura. Entre ellos aparece Nicolás Maduro, a quien Estados Unidos ubica como jefe máximo del entramado; Diosdado Cabello, uno de los hombres con mayor peso político dentro del oficialismo; y Vladimir Padrino López, actual ministro de Defensa.

Desde el Palacio de Miraflores, todas las acusaciones fueron rechazadas de manera sistemática. El gobierno venezolano niega la existencia del cartel y define las denuncias como una construcción política destinada a justificar una intervención extranjera y un cambio de régimen forzado. El nuevo escenario internacional El tema volvió a escalar tras las recientes declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, quien calificó la captura de Maduro como una “muestra espectacular” del poderío militar norteamericano. En esa línea, afirmó que Estados Unidos gobernará Venezuela hasta lograr una transición ordenada, y advirtió que su país está preparado para nuevas acciones militares si la situación lo requiere. “Vamos a gobernar Venezuela hasta poder lograr una transición segura y racional. No queremos que nadie se involucre”, aseguró Trump, reforzando una postura que combina argumentos de seguridad, lucha contra el narcotráfico y redefinición geopolítica en la región.