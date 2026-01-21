Qué es el Tribunal de Justicia Europeo, el organismo que definirá el futuro del acuerdo Mercosur-UE + Seguir en









El ente es la autoridad judicial de la Unión Europea. Creado en 1952 y con sede en Luxemburgo, la corte tendrá la última palabra sobre el tratado tras la votación del parlamento regional.

El Tribunal tendrá en sus manos el futuro del histórico acuerdo comercial.

El histórico acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea quedará en vilo luego de que el Parlamento europeo definiera paralizar la aplicación del tratado en una votación apretada - 334 votos a favor y 324 en contra - sobre una moción para remitir el texto al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE). Así, la autoridad judicial deberá ratificar - o no - lo firmado el pasado sábado en asunción.

El organismo. fundado en 1952 y ubicado en Luxemburgo, está integrado por dos tribunales distintos. En detalle, uno de Justicia, compuesto por un juez de cada país de los 27 que conforman la UE, y un tribunal General, constituido por dos jueces de cada Nación del bloque.

El TJUE tiene así un rol central en el entramado institucional del bloque. Su tarea principal es asegurar que las normas comunitarias se interpreten y se apliquen de manera homogénea en los 27 países que integran la UE, evitando criterios dispares entre las distintas jurisdicciones nacionales.

image Así fue la votación de este miércoles del Parlamento Europeo. Además, el organismo también obra como árbitro en los conflictos que puedan surgir entre los gobiernos de los Estados miembros y las propias instituciones europeas, garantizando el cumplimiento del marco legal común.

En situaciones específicas, el TJUE también puede ser convocado por particulares, empresas u organizaciones que consideren que una institución de la Unión vulneró derechos que les reconocen las leyes europeas. De este modo, el organismo funciona como una instancia clave de control jurídico y de resguardo del Estado de derecho dentro del bloque. En el caso del tratado comercial, el TJUE tiene la capacidad de anular actos jurídicos de la Unión Europea a través de los llamados recursos de anulación. Este mecanismo se activa cuando se considera que un acto jurídico comunitario vulnera los tratados de la Unión o atenta contra los derechos fundamentales. En esos casos, están habilitados a recurrir al Tribunal los gobiernos de los Estados miembros, el Consejo de la UE y, en determinadas situaciones, el Parlamento Europeo, con el objetivo de dejar sin efecto la norma cuestionada. Cómo se compone el Tribunal de Justicia de la UE En detalle, la máxima institución judicial europea se compone de dos instancias: El Tribunal de Justicia: encargado de resolver las cuestiones prejudiciales planteadas por los tribunales nacionales, como pueden ser ciertos recursos de anulación y de casación.

El Tribunal General: está destinado a resolver los recursos de anulación que interponen los particulares, las empresas y, en algunos casos, los gobiernos nacionales. En detalle, cada Estado que integra la UE designa a cada juez y abogado general por un período renovable de seis años. En cada uno de los tribunales, los jueces eligen a su presidente para un mandato renovable de tres años.