Revés para Donald Trump: la Unión Europea frenó el acuerdo arancelario con EEUU por la presión sobre Groenlandia

El Parlamento Europeo suspendió el tratamiento del texto firmado en junio. La decisión fue tomada por consenso de los tres principales bloques partidarios, a raíz de la ofensiva de Trump.

El Parlamento Europeo dio un revés a Donald Trump este martes al suspender la tramitación del acuerdo arancelario que firmó el bloque con Estados Unidos . La decisión se tomó como respuesta a los intentos del presidente norteamericano de tomar posesión de Groenlandia.

La medida fue consensuada entre los mayores partidos de la legislatura europea: conservador, socialista y liberal. "Amenazar es inaceptable. Por eso, el Parlamento Europeo decidió, junto con los tres grupos principales, suspender el acuerdo comercial" , declaró el eurodiputado Manfred Weber , líder del Partido Popular Europeo (PPE), que ostenta el mayor número de escaños.

"Es el instrumento más poderoso que tenemos actualmente" , añadió Weber, quien, por otro lado, argumentó que Europa debería "mantener la calma" para reaccionar ante las acciones de Trump. "Debemos actuar al estilo europeo, no al estilo trumpiano" , enfatizó.

En ese marco, el eurodiputado danés, Anders Vistisen, arremetió contra Trump con una fuerte expresión durante su discurso público. "Señor presidente, váyase al diablo”, le dijo.

El acuerdo en cuestión se firmó en julio luego de la imposición de barreras arancelarias de parte de EEUU a Europa. Establece un arancel del 15% para los productos de la UE que entren en Estados Unidos, el cual, a su vez, se beneficiaría de un régimen de arancel cero para acceder al mercado común europeo .

La medida afecta a Alemania, Dinamarca, Finlandia, Francia, Países Bajos, Noruega, Reino Unido y Suecia, en medio de la creciente presión de Trump para tomar el control de Groenlandia, una isla danesa con gobierno autónomo ubicada en el Ártico.

Sin embargo, el magnate estadounidense recientemente amenazó con imponer un arancel del anunciara adicional del 10%, que podría incrementarse al 25% en junio, sobre productos procedentes de ocho países que recientemente enviaron tropas a Groenlandia ante la insistencia de EEUU de tomar control del país. En ese contexto, Trump también amenazó a Francia con imponer aranceles de hasta 200% a sus vinos por su negativa de sumarse al Consejo de Paz que propuso.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, habló ante el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, respecto de la guerra arancelaria. "Los aranceles adicionales son un error, especialmente entre aliados de larga data", declaró y prometió una respuesta "firme, unida y proporcionada".