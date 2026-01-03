¿Qué pasará con la dictadura chavista en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro?

Existen tres posibles desenlaces en el país caribeño a partir de la captura del gobernante por parte de EEUU.

Durante años, la oposición llamóa a las FFAA a levantarse contra Nicolás Maduro.

La captura y expulsión de Nicolás Maduro de Venezuela por un operativo militar especial ordenado por el presidente de los EEUU , Donald Trump , dejó al país caribeño y al régimen chavista que lo conduce ininterrumpidamente desde hace 26 años en una total incertidumbre.

Trump, que hablará a la nación a las 14 horas de Argentina, no ha dado hasta el momento mayores detalles de la captura, mientras que la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez , ha pedido una prueba de vida.

Lo cierto es que no hay claridad en el desenlace de lo que ocurrirá en Venezuela a partir de este sábado, aunque existen al menos tres posibles escenarios.

La oposición gobierna Venezuela

Con la captura del principal líder chavista, Nicolás Maduro, y el impacto moral del ataque estadounidense, las figuras principales del chavismo renuncian o huyen y la dictadura colapsa.

En ese caso, la oposición se hace cargo del poder haciendo uso del triunfo electoral que obtuvo y que fue reconocido internacionalmente en 2024 de la mano de Edmundo González Urrutia.

González Urrutia, exiliado en España, contó con el apoyo de la reciente ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, quien no pudo ser candidata. Hablando en Oslo el mes pasado después de recibir el Premio, la líder opositora anunció que regresaría a Venezuela y que su movimiento se estaba preparando para "una transición ordenada y pacífica" una vez que Maduro se fuera. Se especula que podría ser vicepresidenta en un gobierno opositor.

Delcy Rodríguez asume la Presidencia y llama a elecciones

El artículo 233 de la Constitución venezolana prevé el escenario de "ausencia absoluta" del presidente, caso en el que la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, debería asumir el cargo y convocar elecciones en un plazo de 30 días. Quien resulte electo cumple un mandato completo de seis años, informó CNN.

Cabe recordar que, en los últimos dos procesos electorales en Venezuela, la oposición no pudo participar libremente con candidatos, por lo que los resultados jamás gozaron de un amplio reconocimiento internacional.

Resistencia. La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el titular de PDVSA, Manuel Quevedo, durante un mitin en Caracas.

Las Fuerzas Armadas se hacen cargo

El actual ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, hombre fiel a Maduro, afirmó que Venezuela resistiría la presencia de tropas extranjeras en el país luego de que Trump ordenara los ataques de este sábado. "Esta invasión representa la mayor indignación que ha sufrido el país", resaltó.