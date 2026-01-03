Stephen King y Roger Waters apuntaron contra Donald Trump tras el ataque a Venezuela

Ambos cuestionaron el accionar de Estados Unidos, pusieron el foco en los intereses que rodean la ofensiva y expresaron su rechazo al rol asumido por la Casa Blanca en el conflicto.

El escritor Stephen King y el músico Roger Waters difundieron mensajes críticos contra el presidente estadounidense y repudiaron el operativo llevado adelante por Estados Unidos en Venezuela.

El secuestro de Nicolás Maduro tras el operativo encabezado por Estados Unidos de este sábado generó una ola de repercusiones políticas y diplomáticas, pero también despertó reacciones en el ámbito cultural. Una de las más contundentes fue la del escritor Stephen King , quien utilizó sus redes sociales para cuestionar el accionar del gobierno norteamericano y apuntar directamente contra Donald Trump.

El autor de It y El resplandor fue una de las voces más críticas tras conocerse la noticia. En un posteo difundido en redes sociales, King aclaró que su postura no implicaba una defensa del líder venezolano, pero sí una fuerte objeción a los criterios utilizados por Washington.

“ Maduro no es buena persona, de acuerdo. Pero Putin tampoco y Trump le tendió la alfombra roja ”, escribió el escritor, en referencia a la relación del presidente estadounidense con el mandatario ruso.

En ese mismo mensaje, King fue más allá y puso el foco en lo que considera el verdadero trasfondo de la operación: “ No se trata de drogas, se trata de petróleo (que en cierto modo sí es droga) ”, lanzó, aludiendo a los intereses energéticos en juego en Venezuela.

Las declaraciones del autor se dieron luego de que Trump defendiera públicamente el operativo, al que calificó como “brillante”, y lo justificara, entre otros argumentos, por la pérdida de influencia petrolera de Estados Unidos en el país sudamericano.

Conocido por su postura crítica hacia el trumpismo desde hace años, King cerró su reflexión con una frase que rápidamente se viralizó: “Justo cuando uno piensa que Trump ha tocado fondo, rebota aún más”.

La reacción de Roger Waters

A las críticas de Stephen King se sumó también el músico británico Roger Waters, fundador de Pink Floyd, quien difundió un duro pronunciamiento en el que condenó el accionar de Estados Unidos en Venezuela y responsabilizó directamente a Donald Trump por la ofensiva.

En un mensaje dirigido a la opinión pública, Waters describió el operativo como una agresión injustificada y expresó su solidaridad con el pueblo venezolano. Según señaló, se trata de un episodio que generó rechazo en amplios sectores de la sociedad a nivel global y que, a su entender, refleja una lógica de poder impropia de un conflicto internacional.

El músico sostuvo que el mundo no pertenece a una potencia en particular y llamó a frenar lo que definió como comportamientos inmaduros en el escenario global. Además, remarcó su decisión personal de acompañar a Venezuela en este contexto, no desde una postura religiosa, sino desde el compromiso activo con un país que -según afirmó- atraviesa una situación crítica como consecuencia de la intervención estadounidense.

"Estamos todos paralizados por la salvaje agresión activa , cometida por el imperio de EU, contra nuestras hermanas, nuestros hermanos y camaradas venezolanos. Estamos con ustedes, ninguno de nosotros, alrededor del mundo, sólo Dios sabe qué porcentaje, pero probablemente el 99 por ciento de todas las personas mundialmente estamos diciendo que deploramos sus acciones. Por Dios santo, madura, deja de comportarte como la gente de un patio de escuela, este es nuestro mundo, no el suyo. Si yo fuera un hombre de oración, estaría rezando por el presidente Maduro; no soy un hombre de oración, pero sí un hombre activo y haré todo lo que esté en mi poder para apoyar a Venezuela, un país en sufrimiento, por el actuar de la policía gringa", expresó en el video.

Donald Trump afirmó que EEUU gobernará Venezuela "hasta una transición segura"

Donald Trump calificó la captura de Nicolás Maduro como una "muestra espectacular" del poderío militar norteamericano. En esa línea adelantó que el país norteamericano gobernará Venezuela hasta lograr una transición ordenada y advirtió que están preparados para un segundo ataque de ser necesario.

El mandatario estadounidense afirmó: "Vamos a gobernar Venezuela hasta poder lograr una transición segura y racional. No queremos que nadie se involucre".

"Tiene que ser de esa manera porque de eso se trata, queremos paz libertad y justicia para el gran pueblo de Venezuela, esto incluye a muchas personas venezolanas que hoy viven en EEUU y que quieren volver a su país", agregó el republicano.

Posteriormente, aclaró la decisión de EEUU: "No podemos arriesgar que otra persona gobierne sobre Venezuela sin tener en cuenta el bien del pueblo. Ya tuvimos décadas de esto, no podemos dejar que siga sucediendo. Nos vamos a mantener allí el tiempo que sea necesario hasta que se logre una transición ordenada". Sobre el destino de Maduro, Trump confirmó que será trasladado hacia la ciudad de Nueva York.