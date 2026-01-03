Detención de Nicolás Maduro en Venezuela: el detrás de escena del operativo y el rol clave de la CIA + Seguir en









Una fuente del servicio de inteligencia estadounidense notificó sobre los movimientos del presidente de Venezuela en los momentos previos a su captura.

Donald Trump y el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, monitorearon el operativo en Venezuela.

Antes de las 2 horas de la madrugada del sábado, tres explosiones provenientes de helicópteros militares atacaron este sábado en simultáneo Caracas y los distritos de Miranda, Aragua y La Guaria. Poco después se sabría que el accionar bélico fue realizado por EEUU y terminó con la detención de Nicolás Maduro en Venezuela. Según dejó trascender el propio Donald Trump, los movimientos fueron monitoreados en una Sala de Situación montado en su residencia de Mar-a-Lago, en el distrito de Florida. Pero, ¿qué ocurrió en los días previos al operativo?

Según revelaron The Wall Street Journal y The New York Times, dos prestigiosos medios de comunicación estadounidenses, la CIA mantenía un trabajo sostenido con una fuente infiltrada dentro del gobierno venezolano, que ofreció información de los movimientos y la ubicación de Nicolás Maduro en los días previos al ataque del 3 de enero e incluso momentos antes de su captura.

En los instantes previo a que se produzca la detención, las fuerzas estadounidenses también desplegaron un flota de drones que se encubrieron en el territorio y ofrecían información al instante sobre los movimientos del presidente de Venezuela. Solo así fue posible que la unidad de elite del Ejército norteamericano Delta Force vulnere la residencia de Nicolás Maduro, que contaba con un importante resguardo de defensa, y lo capturen junto a su esposa, Cilia Flores.

ataque eeuu venezuela @alemolinatv El operativo también contó con un ataque coordinado de helicópteros militares diseñados para combatir en zonas urbanas, cuya munición alcanzó la base Fuerte Tiuna -a la que dejó sin suministro eléctrico-, el Cuartel de la Montaña y la base aérea de La Carlota.

Aunque no trascendieron mayores detalles, se cree que el operativo de inteligencia contó con meses de planificación y que la recompensa por la colaboración por información desde el entorno del Presidente involucraba una cifra cercana a los u$s50 millones.

Donald Trump abrió la posibilidad a un segundo ataque a Venezuela El presidente estadounidense Donald Trump advirtió que en el seno de la Casa Blanca evalúan una nueva ofensiva: "Estamos preparados para un segundo ataque incluso superior al primero de ser necesario, estamos preparados para una segunda ola". "Suponíamos que una segunda ola iba a ser necesaria, ahora creemos que no. El primer ataque fue tan exitoso que seguramente no necesitemos un segundo, pero estamos preparados y de hacerse va a ser mucho mayor", agregó Trump. Luego enfatizó en su presunto objetivo: "La alianza de Venezuela con EEUU es una de la que todos quieren participar, porque vamos a lograr que el pueblo venezolano sea rico, independiente y esté seguro. Muchas personas van a estar contentas porque han sufrido mucho, se es ha arrebatado tanto. Van a dejar de sufrir".