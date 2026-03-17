Quién es Alí Larijani, el jefe de defensa de Irán, a quien Israel afirma haber matado

Figura clave del régimen iraní, acumuló poder en seguridad y política y fue central en la estrategia del país en medio del conflicto.

Alí Larijani es una de las figuras más influyentes del régimen iraní.

Alí Larijani se consolidó como uno de los hombres más influyentes del régimen iraní y fue señalado por Israel como uno de los principales responsables de la estrategia de seguridad del país , en un contexto de guerra donde su figura ganó protagonismo tras la muerte del líder supremo y la reconfiguración del poder en Teherán.

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El ministro de Defensa israelí afirmó que Larijani fue “eliminado” en un ataque aéreo durante la noche del lunes. De confirmarse, se trataría de una de las bajas más significativas dentro de la estructura del régimen iraní en medio de la escalada del conflicto.

En los últimos meses, el dirigente de 67 años se convirtió en una pieza central del sistema político y de seguridad. Fue señalado como uno de los responsables de la represión de las protestas populares de enero y tuvo un rol clave en la transición política tras la muerte del líder supremo Alí Jameneí.

Larijani cuenta con una extensa trayectoria dentro del régimen. Su carrera comenzó en el ámbito militar , como comandante del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica durante la guerra con Irak en la década de 1980 , antes de dar el salto a la política.

A lo largo de los años ocupó cargos estratégicos: fue director de la emisora estatal, principal negociador nuclear y presidente del Parlamento durante doce años, hasta 2020. También ejerció como asesor cercano del líder supremo, con creciente influencia en temas de seguridad.

Alí Larijani, Israel aseguró haberlo “eliminado” en un ataque aéreo.

Tras el conflicto del último año con Israel, volvió a ubicarse en el centro de la escena como jefe del Consejo de Seguridad Nacional, considerado uno de los órganos más importantes en la toma de decisiones del país.

Proveniente de una influyente familia clerical, Larijani era Universidad Tecnológica de Sharifhijo de un ayatolá y hermano de Sadegh Larijani, también figura destacada del sistema judicial iraní. Su perfil combinaba peso político y formación académica.

Los analistas lo describían como un dirigente pragmático, aunque profundamente comprometido con la continuidad de la República Islámica como sistema de gobierno.

alí larijani Tuvo un rol central en la estrategia iraní durante el conflicto.

Desde el inicio del conflicto, Larijani tuvo un rol activo en la estrategia bélica iraní y en la confrontación discursiva con Estados Unidos. En ese marco, lanzó mensajes dirigidos al presidente Donald Trump.

“A diferencia de Estados Unidos, (Irán) se ha preparado para una guerra larga”, publicó en X poco después del inicio de las hostilidades.

Una figura central durante décadas

Durante décadas, Larijani fue uno de los nombres más relevantes de la política iraní. Desde 2020 se desempeñaba como asesor especial del líder supremo y en 2025 había asumido nuevamente como secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional.

A lo largo de su carrera, también fue ministro de Cultura en 1992 y dirigió la Radiodifusión de Irán entre 1994 y 2004. En 2008 llegó a presidir la Asamblea Consultiva Islámica, consolidando su peso dentro del sistema político.

En el plano electoral, intentó sin éxito alcanzar la presidencia en varias oportunidades y fue descalificado en 2021 y 2024 por el Consejo de Guardianes. En 2022 cobró notoriedad por sus críticas a la represión interna, cuando afirmó: "El hiyab tiene una solución cultural. No necesita decretos ni referéndums" y agregó: "Son nuestros propios hijos. La sociedad necesita más tolerancia".