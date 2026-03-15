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15 de marzo 2026 - 12:41

Ministro iraní aseguró que el líder supremo Mojtaba Jameneí "está en buen estado de salud" en medio de rumores por su muerte

El canciller Abbas Araqchi afirmó que el líder supremo dirige el país “con firmeza”, mientras crecen las versiones sobre lesiones sufridas durante los bombardeos.

El canciller iraní Abbas Araqchi aseguró que el líder supremo Mojtaba Jamenei “está en buen estado de salud”.

El canciller iraní Abbas Araqchi aseguró que el líder supremo Mojtaba Jamenei “está en buen estado de salud”.

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Las dudas sobre la salud del nuevo líder supremo

Desde su designación como líder supremo, Mojtaba Jamenei no apareció en público ni difundió mensajes grabados, lo que generó interrogantes dentro y fuera de Irán. Hasta ahora, el único mensaje atribuido al dirigente fue leído por un presentador en la televisión estatal.

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Mojtaba Jamenei asumió como líder supremo de Irán tras la muerte de su padre, el ayatolá Alí Jameneí.

Mojtaba Jamenei asumió como líder supremo de Irán tras la muerte de su padre, el ayatolá Alí Jameneí.

La falta de apariciones públicas alimentó versiones sobre posibles problemas de salud. Según una fuente citada por CNN, Jamenei habría sufrido una fractura en un pie, además de un hematoma en el ojo izquierdo y laceraciones leves en el rostro durante la primera jornada de bombardeos que llevaron adelante Estados Unidos e Israel hace dos semanas.

Esa misma oleada de ataques provocó la muerte de su padre, el anterior líder supremo iraní, Alí Jameneí, y de varios comandantes militares de alto rango.

El gobierno iraní habla de estabilidad interna

Araqchi también buscó transmitir una imagen de estabilidad política en el país. Según informó la agencia estatal IRNA, el canciller afirmó que la “situación en Irán es estable y no hay fracturas dentro del gobierno ni de las instituciones militares”.

El funcionario defendió además la postura de Teherán frente a las acusaciones por ataques contra objetivos civiles en la región. Sostuvo que las operaciones iraníes no estuvieron dirigidas contra zonas residenciales, a pesar de denuncias en sentido contrario.

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Irán aseguró que mantiene sus relaciones diplomáticas con Qatar, Arabia Saudita y Omán pese a la tensión regional.

Irán aseguró que mantiene sus relaciones diplomáticas con Qatar, Arabia Saudita y Omán pese a la tensión regional.

Uno de los episodios mencionados ocurrió en Bahréin, donde un ataque iraní impactó en un edificio residencial de la capital, Manama. Según el Ministerio de Salud bahreiní, el hecho dejó una mujer muerta y al menos ocho personas heridas.

Relaciones diplomáticas en medio de la tensión regional

En medio del conflicto regional, el ministro iraní también aseguró que el país mantiene activas sus relaciones diplomáticas con varios vecinos del Golfo.

Araqchi señaló que los vínculos con Qatar, Arabia Saudita y Omán continúan en funcionamiento pese al clima de tensión que atraviesa Medio Oriente.

Las declaraciones se producen en un contexto de creciente confrontación regional, marcado por ataques militares, acusaciones cruzadas y disputas estratégicas entre Irán, Israel y Estados Unidos, que han elevado la incertidumbre política y militar en la región.

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