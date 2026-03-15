Ministro iraní aseguró que el líder supremo Mojtaba Jameneí "está en buen estado de salud" en medio de rumores por su muerte

El canciller Abbas Araqchi afirmó que el líder supremo dirige el país “con firmeza”, mientras crecen las versiones sobre lesiones sufridas durante los bombardeos.

El canciller iraní Abbas Araqchi aseguró que el líder supremo Mojtaba Jamenei “está en buen estado de salud”.

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araqchi , aseguró que el líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei , se encuentra “en buen estado de salud” y continúa al frente del país. Sus declaraciones buscan despejar las dudas surgidas tras la ausencia pública del dirigente desde que asumió el cargo hace una semana.

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El funcionario sostuvo además que Jamenei “dirige el país con firmeza” , en medio de especulaciones sobre su estado físico luego de la ofensiva militar lanzada por Estados Unidos e Israel contra territorio iraní.

Desde su designación como líder supremo, Mojtaba Jamenei no apareció en público ni difundió mensajes grabados, lo que generó interrogantes dentro y fuera de Irán. Hasta ahora, el único mensaje atribuido al dirigente fue leído por un presentador en la televisión estatal.

La falta de apariciones públicas alimentó versiones sobre posibles problemas de salud. Según una fuente citada por CNN, Jamenei habría sufrido una fractura en un pie , además de un hematoma en el ojo izquierdo y laceraciones leves en el rostro durante la primera jornada de bombardeos que llevaron adelante Estados Unidos e Israel hace dos semanas.

Mojtaba Jamenei asumió como líder supremo de Irán tras la muerte de su padre, el ayatolá Alí Jameneí.

Esa misma oleada de ataques provocó la muerte de su padre , el anterior líder supremo iraní, Alí Jameneí, y de varios comandantes militares de alto rango.

El gobierno iraní habla de estabilidad interna

Araqchi también buscó transmitir una imagen de estabilidad política en el país. Según informó la agencia estatal IRNA, el canciller afirmó que la “situación en Irán es estable y no hay fracturas dentro del gobierno ni de las instituciones militares”.

El funcionario defendió además la postura de Teherán frente a las acusaciones por ataques contra objetivos civiles en la región. Sostuvo que las operaciones iraníes no estuvieron dirigidas contra zonas residenciales, a pesar de denuncias en sentido contrario.

MOJTABA JAMENEI (1) Irán aseguró que mantiene sus relaciones diplomáticas con Qatar, Arabia Saudita y Omán pese a la tensión regional. EFE

Uno de los episodios mencionados ocurrió en Bahréin, donde un ataque iraní impactó en un edificio residencial de la capital, Manama. Según el Ministerio de Salud bahreiní, el hecho dejó una mujer muerta y al menos ocho personas heridas.

Relaciones diplomáticas en medio de la tensión regional

En medio del conflicto regional, el ministro iraní también aseguró que el país mantiene activas sus relaciones diplomáticas con varios vecinos del Golfo.

Araqchi señaló que los vínculos con Qatar, Arabia Saudita y Omán continúan en funcionamiento pese al clima de tensión que atraviesa Medio Oriente.

Las declaraciones se producen en un contexto de creciente confrontación regional, marcado por ataques militares, acusaciones cruzadas y disputas estratégicas entre Irán, Israel y Estados Unidos, que han elevado la incertidumbre política y militar en la región.