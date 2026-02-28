"Belén", dirigida por Dolores Fonzi, ganó el premio Goya a la mejor película iberoamericana + Seguir en









La película argentina, que se encuentra disponible en Prime Video, relata un caso real de detención de una joven que padeció un aborto espontáneo.

Dolores Fonzi ganó el máximo reconocimiento al cine hispanohablante en la segunda película que dirigió. AFP

Nuevo éxito del cine argentino a nivel internacional: Belén, la película dirigida por Dolores Fonzi y que llegó a la lista preliminar de los Óscars como representante nacional, ganó este sábado el premio Goya a mejor película iberoamericana. En esta ocasión también compitieron Juan Minujín (mejor actor de reparto por su papel en Los domingos) y Hernán Zin (mejor largometraje documental por 2025: todos somos Gaza), pero no alcanzaron el premio.

Se trata de la 12° ocasión que una producción argentina consigue ese reconocimiento en los 40 años que lleva la celebración más importante del cine en castellano. Además lo hicieron: La película del rey, Un lugar en el mundo, La odisea de los giles, Cenizas del paraíso, Plata quemada, El secreto de sus ojos, Un cuento chino, Relatos salvajes, El ciudadano ilustre, El clan y Argentina, 1985.

“Nosotros somos las películas que hacemos y en este momento el mundo se convirtió en una película de terror, donde ya se han nombrado el genocidio en Gaza, los reclamos de las mujeres en Irán, la persecución a los migrantes en Estados Unidos, y esa película de terror no somos la humanidad. No lo podemos seguir permitiendo”, dijo Dolores Fonzi al recibir el premio, en donde también se refirió a la actual gestión nacional: “Ustedes, que tienen tiempo aún, no caigan en la trampa. La ultraderecha vino a destruirlo todo. Yo vengo del futuro de un país donde el presidente puso en venta el agua. Así que no solo tenemos que defender el cine, sino también el agua”.

Belén: de qué trata la película Inspirada en una historia real ambientada en el Hospital Avellaneda de San Miguel de Tucumán, una joven se presenta con dolores abdominales intensos. Nadie hubiera creído que pudiera estar embarazada. Pero así fue. Tampoco nadie hubiera creído que en ese preciso instante estaba sufriendo un aborto espontáneo. Pero así fue. Sin poder procesar lo que había sucedido, la joven fue detenida porque fue acusada de haber asesinado al bebé.

Belen La protagonista de Belén junto a Dolores Fonzi, directora y coprotagonista. Esto tuvo lugar en 2014. Estuvo casi tres años presa hasta que fue absuelta en 2017. Sin embargo, para que esto ocurriera, tuvo que conocer a la abogada católica y feminista Soledad Deza (luego se convirtió en la presidenta de la Fundación Mujeres x Mujeres). Dolores Fonzi eligió esta historia para volver a la pantalla grande.

La actriz y directora le pone la piel a una abogada que la empujan sus principios y su fe. Gracias a un oído atento, se cruza con el caso de Julieta (Camila Platee) en los pasillos de Tribunales de Tucumán. Junto a su compañera (Laura Paredes) deciden tomarlo porque hasta el momento nadie le había dedicado el tiempo ni la seriedad que se merecía. ¿Te pueden meter presa por sufrir un aborto espontáneo? Sin embargo, tampoco pueden avanzar porque el expediente que las va a guiar está encajonado hasta que sea firmado por el juez de la causa. Tanto Soledad como su compañera saben que hay que hacer ruido para destrabar el caso. Le proponen a Julieta difundir su situación. Ella desea preservar su privacidad, pero entiende que hay que correr la voz para generar eco. Entonces, es bautizada como “Belén” para proteger su identidad y aun así dar a conocer su historia. Y así es como deja de estar sola. Ahora “Belén” son muchas.