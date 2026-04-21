Quién es Rafael Grossi, el argentino que puede convertirse en nuevo secretario general de la ONU

El actual titular del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) expondrá su visión en la sede de Naciones Unidas y buscará sumar apoyos entre los países miembros.

Rafael Grossi dará este martes un paso clave en su aspiración de convertirse en el próximo secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a partir de 2027. En la sede del organismo en Nueva York, encabezará una presentación de tres horas en la que expondrá su visión sobre el futuro de la institución y comenzará a medirse con otros postulantes.

Grossi, que en los últimos años ganó peso en la escena internacional por su gestión al frente del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) , compartirá la jornada con la expresidenta chilena Michelle Bachelet, quien también presentará su programa ante representantes de los 193 países miembros y organizaciones de la sociedad civil.

La actividad se desarrollará bajo el formato habitual de audiencias públicas: cada candidato dispondrá de 10 minutos para una exposición inicial y luego responderá preguntas. La presentación de Grossi está prevista para las 15 (hora local), es decir, las 16 en la Argentina.

El funcionario argentino llega a esta instancia tras haber sido distinguido recientemente por la revista Time como una de las personas más influyentes del mundo en 2026, un reconocimiento que refuerza su proyección internacional en la antesala de una competencia que recién comienza.

Su objetivo es suceder al actual secretario general, António Guterres, cuyo mandato finaliza en 2026. La exposición de este martes marcará uno de los primeros momentos de visibilidad global para los aspirantes al cargo y funcionará como termómetro inicial de apoyos dentro de la comunidad internacional.

Quién es Rafael Grossi

Grossi nació en Buenos Aires en 1961 y construyó una carrera diplomática marcada por su especialización en temas de desarme y energía nuclear. Formado en Ciencias Políticas en la Universidad Católica Argentina, completó luego una maestría en Relaciones Internacionales en el Instituto de Altos Estudios Internacionales de Ginebra.

Se incorporó al servicio exterior argentino en 1983 y desde entonces desarrolló una trayectoria sostenida tanto en la Cancillería como en destinos clave en el exterior. Uno de los hitos de ese recorrido fue su paso por Viena, donde se desempeñó como embajador en Austria y representante permanente ante la ONU y otros organismos internacionales, en contacto directo con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y entidades vinculadas al control nuclear.

Entre 2010 y 2013 ocupó el cargo de director general adjunto del OIEA, una función que le permitió consolidar su perfil técnico en la supervisión de programas nucleares y en la coordinación de políticas de no proliferación. Más adelante, en 2020, fue designado presidente de la Conferencia de Examen del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP), aunque la pandemia de COVID-19 obligó a postergar su realización.

El salto definitivo llegó en diciembre de 2019, cuando fue elegido director general del OIEA, lo que lo consagró como el primer latinoamericano en liderar el organismo. Desde ese lugar, quedó al frente de algunos de los expedientes más sensibles del tablero internacional, entre ellos el seguimiento del programa nuclear iraní, la seguridad de instalaciones en zonas de conflicto y la promoción de aplicaciones pacíficas de la energía nuclear, con foco en salud y medio ambiente.

Entre el martes y el miércoles, otros cuatro candidatos harán públicas sus postulaciones: la expresidenta de Chile Michelle Bachelet, la secretaria general de la UNCTAD Rebeca Grynspan Mayufis y el expresidente de Senegal Macky Sall, entre otros. Sin embargo, el proceso sigue abierto y podrían sumarse nuevos aspirantes.

Además de su perfil diplomático, Grossi mostró su costado personal al participar en la maratón de Viena, ciudad sede del OIEA, donde destacó el espíritu de unidad entre los participantes en un mensaje difundido en redes sociales.

Rafael Grossi, entre las 100 personas más influyentes del mundo

En detalle, la publicación incluyó a Grossi en la categoría de "líderes políticos globales". Al justificar su elección, el texto destacó la labor del argentino en los mayores conflictos militares del presente: la guerra Rusia-Ucrania y la creciente tensión en Medio Oriente, con el programa nuclear de Irán en el centro del debate.

Sobre el conflicto que encabezan los líderes Vladimir Putin y Volodimir Zelenski, Time destacó la misión llevada adelante por la OIEA para inspeccionar los daños y la seguridad del reactor tras la ocupación rusa de la planta nuclear de Zaporizhzhia en Ucrania.

Esto reflejó no solo una de las primeras ocasiones en que un organismo internacional piso el terreno en medio del conflicto para denunciar la delicada situación atómica que se atravesaba en Zaporizhzhia, sino que también colocó a Grossi como uno de los intermediarios - al menos en estos debates - entre Putin y Zelenski.

La irrupción del argentino en Ucrania no pasó desapercibida: “Una medida del valor de un diplomático es si, incluso cuando la gobernanza mundial pierde popularidad, los Estados aún te abren sus puertas”, justificó Karl Vick, editor de Time.

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“Después de que las tropas rusas tomaran la planta atómica de Zaporiyia en Ucrania, ambas partes allanaron el camino para que un equipo de inspección encabezado por Rafael Mariano Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica de la ONU, evaluara los daños y ayudara a mantener el núcleo refrigerado”, subrayaron desde la prestigiosa publicación.

Sobre su rol en el conflicto de Medio Oriente, desde Time puntualizaron: “Irán estaba a punto de mostrar a los inspectores del OIEA una nueva instalación en junio de 2025 cuando Israel atacó, un día después de que la junta del organismo declarara que Teherán violaba el Tratado de No Proliferación Nuclear”.

Por otro lado, la publicación remarcó que Grossi es uno de los principales candidatos para la posición de Secretario General de las Naciones Unidas, que se darán el próximo 21 de abril en medio de las fuertes críticas contra el organismo multilateral por su poca influencia en los conflictos resonantes: “Si miras Gaza, Sudán del Sur, el Cáucaso, India y Pakistán, Camboya, el denominador común es la ausencia de las Naciones Unidas. Esto no puede continuar”.

Cancillería presentó oficialmente a Rafael Grossi como candidato a la Secretaría General de la ONU

La Cancillería argentina oficializó la candidatura del Director General del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, al cargo de Secretario General de las Naciones Unidas. A través de un comunicado, el Ministerio que conduce Pablo Quirno destacó al aspirante argentino.

En el escrito, el Palacio San Martín destacó que el exembajador argentino en Austria cuenta con un "firme compromiso con los propósitos y principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, en particular con la preservación de la paz y la seguridad internacionales y la promoción de la cooperación entre los Estados".

"El Embajador Grossi cuenta con una destacada trayectoria de más de cuatro décadas como funcionario del cuerpo diplomático argentino y, más recientemente, al frente de la conducción del OIEA, cuyo liderazgo fue reconocido al ser electo para un segundo mandato en 2023", destacó Cancillería. Además, resaltaron sus logros, "orientados a contribuir a la paz y seguridad internacionales" y su gestión "abierta, eficiente, presente y de resultados evidentes".

"Su profundo conocimiento del sistema multilateral, su capacidad para promover el diálogo diplomático, su desempeño probado en situaciones de conflicto y graves crisis internacionales como interlocutor imparcial y eficaz, su solvencia técnica y lingüística y su compromiso con la Carta de las Naciones Unidas, lo convierten en un candidato de excelencia para desempeñar las responsabilidades del cargo de Secretario General que el mundo hoy demanda", concluyó el Ministerio.