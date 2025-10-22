Reabrió el Museo del Louvre tras el robo millonario de las joyas napoleónicas

Las joyas robadas están valuadas en más de 80 millones de euros. El museo reabrió ante el público pero con medidas especiales para la zona del hurto.

El Museo del Louvre reabrió luego de susfrir un robo de joyas reales el domingo.

El Museo del Louvre reabrió sus puertas esta mañana, mientras Francia se recupera de un delito millonario en sus instalaciones. El hecho, que causó conmoción nacional, sucedió el domingo y llevó a las autoridades a tomar medidas paralelas para el sector donde ocurrió el hurto.

El Louvre había puntualizado el martes que esa apertura no sería completa , ya que la Galería de Apolo en la que se produjo el robo permanecerá cerrada "un cierto tiempo", de acuerdo con DW.

La Policía francesa sigue buscando al grupo de cuatro malhechores que irrumpieron en este sector del museo. Según se conoció, llegaron con una camioneta equipada con un montacargas robado de los utilizados para las mudanzas.

Museo del Louvre.webp Fuentes policiales aseguraron que la Oficina Central de Tráfico de Bienes Culturales recopiló pistas sobre los perfiles de los sospechosos.

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, mostró su "plena" confianza en la capacidad del "más de un centenar" de investigadores que trabajan para encontrar a los autores.

Robo al Louvre: en cuánto están valuadas las joyas que sustrajeron del museo

El Museo del Louvre sufrió un histórico robo el domingo pasado, en el que sustrajeron ocho joyas de la Galería de Apolo. Según informó la fiscal del caso, Laure Beccuau, las gemas tienen un valor de 88 millones de euros.

La fiscal, que describió el robo como "extremadamente espectacular", aseguró que la investigación del robo de las joyas de la corona francesa está avanzada en cuanto la identificación de al menos unas cuatro personas que llevaron adelante el hecho.

Asimismo, Beccuau detalló que, por el momento, "no está descartada" la hipótesis de que una o más personas hayan ayudado a los delincuentes desde adentro del Museo del Louvre.

"Los malhechores que se llevaron estas gemas no ganarán 88 millones de euros si tienen la muy mala idea de desarmar estas joyas", señaló en diálogo con la cadena RTL. "Quizás podamos esperar que piensen esto y no destruyan estas joyas", agregó Beccuau sobre la esperanza de las autoridades de recuperar este patrimonio millonario de la corona francesa.