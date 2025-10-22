Quién es Rocío Robles, la nueva pareja de Adrián Suar







La pareja fue vista en Palermo. Quién es la periodista deportiva que conquistó al productor argentino.

Adrián Suar y Rocío Robles confirmaron su romance

Después de semanas de rumores, Adrián Suar y Rocío Robles confirmaron su relación. El blanqueo llegó después de ser fotografiados en una salida que hicieron por el barrio de Palermo, donde compartieron una cena en un restaurante. Las imágenes rápidamente circularon por redes y finalizaron las especulaciones: el productor y la periodista deportiva se mostraron en público por primera vez.

Su vínculo habría comenzado hace más de un año, a pesar de que hasta ahora prefieran mantenerlo a resguardo. La cita fue su primera aparición oficial como pareja y la noticia sorprendió al ambiente del espectáculo y también del deporte.

Rocío Robles Rocio Robles en Instagram Adrián Suar confirmó su romance con Rocío Robles El reconocido productor y actor, es uno de los hombres más conocidos en el espectáculo argentino y decidió no esconderse más. Después de la repercusión de las fotografías, Suar confirmó su relación con Rocío Robles y aseguró que se "están conociendo y disfrutando el momento".

La periodista, por su parte, habló del tema en algunas entrevistas y se mostró relajada: “Estoy muy bien, en una etapa donde priorizo mi trabajo y mi bienestar”. Ambos mantienen un perfil bajo y evitan las apariciones conjuntas en eventos públicos, aunque quienes los conocen aseguran que la relación está consolidada y que ambos comparten la pasión por el arte y el deporte.

Rocio Robles, la nueva novia de Adrián Suar Instagram Rocio Robles Quién es Rocío Robles Rocío Robles es periodista deportiva, modelo y conductora. Es oriunda de Rosario y su primera aparición en televisión fue en Show Match, en donde se destaco por el carisma y la presencia escénica que tiene.

Con el correr del tiempo se movió hacia el periodismo deportivo, ámbito en el que se consolidó como comentarista y conductora de varios programas. Es hincha de Rosario Central y comparte muchas de sus vivencias deportivas a través de sus redes sociales. Rocio Robles y su equipo de trabajo Rocio Robles en Instagram Más allá de los rumores que suelen acompañar a figuras del espectáculo, Robles demostró enfocarse en su crecimiento laboral. En el último tiempo participó en coberturas internacionales y anunció nuevos proyectos televisivos. Su romance con Adrián Suar, uno de los hombres más influyentes de la industria audiovisual argentina, la vuelve a colocar en el centro de la escena.

