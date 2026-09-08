Reabrió la Torre Eiffel tras una huelga por discriminación contra trabajadoras

El sindicato CGT denunció que empleadas fueron apartadas durante una visita de BAPS. La organización pidió disculpas, pero negó haber restringido el acceso.

El conflicto se produjo durante una visita privada de una delegación de BAPS al monumento parisino.

La Torre Eiffel reabrió este martes después de permanecer cerrada durante una jornada por una huelga de sus trabajadores, que denunciaron la exclusión de empleadas durante la visita de una delegación del movimiento religioso hindú BAPS. La organización pidió disculpas por el episodio, mientras las autoridades de París anunciaron una investigación.

El conflicto comenzó por las instrucciones impartidas al personal durante la visita que la organización Bochasanwasi Akshar Purushottam Swaminarayan Sanstha (BAPS) realizó el sábado. Según el sindicato CGT, las trabajadoras fueron apartadas, reemplazadas e invisibilizadas debido a su sexo .

El personal denunció que algunas mujeres debieron abandonar sus puestos y permanecer en salas apartadas. En determinados sectores fueron reemplazadas por hombres y, además, todas las empleadas recibieron la indicación de no atravesar determinadas zonas mientras permaneciera allí la delegación.

“A algunas (mujeres) se les pidió que abandonaran sus puestos y se retiraran a unas salas apartadas. En algunos puestos, fueron sustituidas por hombres. Y a todas las empleadas se les ordenó que no pasaran ni atravesaran determinadas zonas mientras la delegación estuviera presente”, señaló el comunicado difundido por los trabajadores.

La Torre Eiffel es uno de los principales símbolos turísticos y arquitectónicos de París.

La situación generó malestar entre los empleados, que decidieron realizar una huelga el lunes y bloquearon la apertura del monumento parisino. La protesta estuvo centrada en el trato recibido por las trabajadoras durante una visita privada de alrededor de un centenar de integrantes de BAPS.

La empresa reconoció el pedido de la delegación

La Sociedad de Explotación de la Torre Eiffel (SETE), responsable de administrar el monumento, reconoció que la delegación hindú había solicitado que la visita se organizara limitando las “interacciones con las mujeres”.

La empresa admitió que esa condición no debería haber sido aceptada, después de que los trabajadores cuestionaran que se hubiera permitido establecer restricciones vinculadas con el género del personal. El episodio también provocó una reacción de las autoridades parisinas.

El alcalde socialista de París, Emmanuel Grégoire, anunció la apertura de una investigación para determinar qué ocurrió durante la visita. El funcionario defendió la igualdad de género y sostuvo que los principios de la ciudad deben aplicarse también en sus monumentos.

Je prends connaissance du mouvement de colère des salarié·es de la tour Eiffel et je veux leur dire que leur mécontentement est légitime.



Il n’est pas acceptable que de telles conditions puissent être tolérées. Ce ne sont ni mes valeurs, ni celles que doit porter la tour Eiffel,… https://t.co/3srttJpxPo — Emmanuel Grégoire (@egregoire) September 7, 2026

BAPS pidió disculpas y negó las acusaciones

La organización religiosa BAPS difundió un comunicado en el que expresó sus disculpas “a cualquier persona que pudiera haberse sentido ofendida o molesta por esta situación”. Sin embargo, el movimiento rechazó las acusaciones de haber impedido el acceso de mujeres a la Torre Eiffel: “En ningún momento se ha denegado el acceso a la Torre Eiffel a nadie”, afirmó BAPS París en un mensaje publicado en X el lunes por la noche.

El episodio se produjo durante un fin de semana de celebraciones de la comunidad hindú en Francia. El domingo, miles de personas participaron de la consagración de un templo construido por BAPS en Bussy-Saint-Georges, una localidad ubicada a unos 30 kilómetros al este de París.

La organización BAPS pidió disculpas por el episodio, aunque negó haber restringido el acceso a la Torre Eiffel.

El contexto de BAPS y el nuevo templo

El templo es presentado por la organización como “un emblema de la cultura india y del hinduismo”. Su estructura cuenta con cúpulas y agujas de piedra tallada y forma parte de la expansión internacional de BAPS, un movimiento fundado en 1907 que actualmente posee una red de más de 1.300 templos o “mandirs”.

Algunos de esos templos fueron inaugurados por el primer ministro indio, Narendra Modi. La organización forma parte de la comunidad swaminarayan, una rama del hinduismo con presencia internacional.

La inauguración del templo también generó cuestionamientos dentro de la diáspora india. Algunos sectores consideran que representa una nueva expresión del “supremacismo hindú” y cuestionan la visión conservadora y nacionalista atribuida al movimiento.

La Torre Eiffel volvió a recibir turistas

Tras la huelga, la Torre Eiffel volvió a funcionar este martes. Poco antes de las 9.30, hora local, los visitantes comenzaron a pasar nuevamente por los controles de seguridad ubicados en la base del monumento.

El sitio oficial de la Torre Eiffel confirmó que el lugar permanecería abierto durante la jornada, después del cierre provocado por la protesta de los empleados. La reapertura se produjo mientras continúa la investigación sobre las condiciones en las que se organizó la visita de la delegación hindú.