Las pruebas PISA 2025 registraron una fuerte caída en el nivel de lectura

Entre los hallazgos, ningún país latinoamericano figura entre los mejor situados. Por otro lado, la edición de este año se centró en ciencias, donde el rendimiento promedio se mantuvo estable entre 2022 y 2025.

En los países de la OCDE, la puntuación media en lectura descendió 28 puntos entre 2015 y 2025, mientras los que no pertenecen a ella bajaron a 16 puntos.

El informe PISA registró una fuerte caída en el nivel de lectura de los alumnos analizados, el "nivel medio de rendimiento más bajo jamás observado". Además, se destacó que ningún país de Latinoamérica figura entre los mejor situados.

El dato surgió del documento publicado por la OCDE, en su nueva edición de esta evaluación internacional que mide el desempeño de los estudiantes en ciencias, lectura y matemáticas. El conteo volvió a estar dominado por Asia , con cuatro regiones chinas y Singapur a la cabeza de la clasificación.

Ningún país latinoamericano figura entre los mejor situados en las tres disciplinas evaluadas, aunque algunos, como Uruguay, Costa Rica y El Salvador , mejoraron sus resultados en ciencias respecto a la edición anterior. Entre los detalles, el rendimiento estudiantil en los países de la OCDE siguió disminuyendo, con la participación de 760.000 estudiantes de 91 países. "La edición de este año se centró en ciencias, donde el rendimiento promedio se mantuvo estable entre 2022 y 2025 en los países de la OCDE, tras una tendencia a la baja entre 2009 y 2022", advirtió el documento.

En los países de la OCDE , la puntuación media en lectura descendió 28 puntos entre 2015 y 2025 , lo que equivale a aproximadamente un año y medio de aprendizaje. Además, en los participantes de PISA que no pertenecen a la OCDE, la puntuación en lectura descendió 16 puntos.

"PISA 2025 demuestra que revertir el descenso en el rendimiento estudiantil es urgente. Los sistemas educativos más exitosos se centran en menos áreas con mayor profundidad, invierten en el profesorado, involucran a las familias y brindan apoyo específico a los estudiantes y las escuelas que más lo necesitan", declaró el Secretario General de la OCDE, Mathias Cormann.

Los resultados del informe #OECDPISA, publicados hoy, muestran que el rendimiento de los estudiantes ha disminuido en las tres materias principales en los últimos diez años. pic.twitter.com/WGit8Wboop — OCDE Mejores Políticas para una Vida Mejor (@ocdeenespanol) September 8, 2026

Entre 2015 y 2025, algunos sistemas educativos mejoraron su rendimiento, en contraste con las tendencias generales, como es el caso de las ciencias en Lituania, la República Eslovaca, Turquía, la República Dominicana, Georgia, Macao (China), Montenegro, Qatar, Tailandia, los Emiratos Árabes Unidos y Uruguay.

Entre los países con un mayor rendimiento se ubicaron Turquía, la República Eslovaca, Montenegro y Qatar, a la vez "que redujeron su proporción de países con bajo rendimiento en el ámbito científico". La mayoría de las jurisdicciones chinas participantes, junto con Estonia, Japón, Corea, Singapur, Taipéi Chino y el Reino Unido, se clasificaron entre los diez sistemas educativos con mejor desempeño en ciencias, matemáticas y lectura.

Entre 2015 y 2025, algunos sistemas educativos mejoraron su rendimiento en ciencias en Lituania, la República Eslovaca, Turquía, la República Dominicana, entre otros.

El programa PISA 2025 también demuestra que, al utilizar inteligencia artificial y herramientas digitales, es necesario hacerlo con precaución, para fines claramente definidos y con moderación.

Los estudiantes tendieron a obtener peores resultados cuando su uso fue excesivo o cuando los dispositivos se utilizaron para el ocio en la escuela. En esa línea, más de uno de cada cuatro estudiantes afirmó que sus compañeros se distraían con dispositivos digitales en la mayoría o en todas las clases de ciencias.

La reacción del Gobierno a los malos resultados de las pruebas PISA: "Es consecuencia de las últimas gestiones"

El Gobierno salió a responder a los preocupantes resultados de las evaluaciones PISA 2025 y atribuyó el deterioro de los aprendizajes en la Argentina a las políticas educativas implementadas durante las gestiones anteriores. A través de un comunicado, el Ministerio de Capital Humano aseguró que los resultados de la evaluación internacional reflejan los aprendizajes acumulados por los estudiantes durante sus trayectorias escolares y remarcó que los jóvenes evaluados iniciaron su recorrido educativo en 2013.

"En nuestro país, los datos evidencian una situación crítica en los aprendizajes como consecuencia de las últimas gestiones de gobierno", sostuvo la cartera que conduce Sandra Pettovello. El comunicado oficial se conoció luego de que los resultados de PISA 2025 volvieran a encender las alarmas sobre el sistema educativo argentino, con un fuerte retroceso en áreas clave como Matemática, Lectura y Ciencias.

En ese sentido, el Gobierno atribuyó una responsabilidad directa a las políticas aplicadas durante los últimos años. "El estado de la educación es consecuencia directa de una cultura educativa instaurada durante años por los gobiernos kirchneristas, que deterioraron cada sector del sistema", señaló el comunicado.