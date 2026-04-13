Rechazan una demanda de Donald Trump por u$s10 mil millones contra el Wall Street Journal por el caso Epstein + Seguir en









El magistrado consideró que no hubo “malicia real” en la publicación de una supuesta carta. El presidente de EEUU insiste en que volverá a presentar el caso.

La disputa gira en torno a una presunta invitación atribuida a Trump y vinculada a Epstein

Un juez federal de EEUU rechazó una demanda de u$s10.000 millones del presidente Donald Trump, a The Wall Street Journal, luego de que el medio publicara una presunta carta de cumpleaños de Trump dirigada al delincuente sexual, Jeffrey Epstein.

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El juez de distrito Darrin P. Gayles, determinó en su fallo que el diario financiero no actuó con “malicia real”, al publicar esta supuesta invitación de cumpleaños. El detalle de no encontrar una "malicia real" es vital en los juicios de difamación, muy habituales entre personas destacadas en EEUU. Gayles también dejó la puerta abierta para una demanda enmendada, es decir, una modificación formal de una demanda civil inicial. Puede ser presentada por Trump y sus abogados en el caso, hasta el 27 de abril inclusive.

Según el mismo juez, al tratarse de una etapa preliminar de la demanda -presentada en julio de 2025-, aún no se puede determinar la cuestión central del hecho, que tiene que ver con que si Trump fue efectivamente autor de una carta de cumpleaños dirigida a Epstein.

Trump insiste y prepara una nueva ofensiva judicial image La respuesta del presidente no tardó en llegar. A través de sus redes, Trump sostuvo que el fallo no representa un cierre definitivo del caso, sino una instancia que le permite reforzar su estrategia legal. En esa línea, aseguró que su equipo ya trabaja para volver a presentar la demanda antes del 27 de abril.

El artículo en cuestión describía una presunta carta con contenido sexual, que habría sido firmada por Trump e incluida en un álbum confeccionado en 2003 por el cumpleaños número 50 del financista.

Según el medio, el documento contenía referencias consideradas obscenas, junto con un dibujo de una mujer desnuda atribuido al entonces empresario, además de menciones a un supuesto vínculo confidencial entre ambos. image Trump rechazó de plano esa versión, calificó la publicación como falsa y difamatoria, y negó haber redactado la carta. El caso escaló aún más cuando el Congreso de EEUU difundió el contenido y avanzó con un pedido judicial para acceder a documentos vinculados al patrimonio de Epstein, lo que volvió a poner bajo la lupa sus relaciones con figuras influyentes.