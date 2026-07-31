Las rutas hacia Ceuta: por dónde ingresan los inmigrantes desde Marruecos + Agregar ámbito en









Las últimas estimaciones hablan de unos 50.000 inmigrantes llegados desde Marruecos en apenas unos días. La mayoría ya regresó, pero la crisis dejó al menos 57 muertos por ahogamiento.

La ciudad autónoma española, de apenas 84.000 habitantes, atraviesa una situación inédita por la magnitud del flujo migratorio. Imagen creada con IA.

Según datos de las autoridades locales de Ceuta, unos 50.000 inmigrantes ingresaron desde Marruecos durante toda la semana, aunque la mitad ya habrían cruzado la frontera de regreso. Además, al menos 57 personas murieron tratando de llegar a tierras españolas por tierra y por mar.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Miles de personas cruzaron la frontera en apenas 48 horas, ya sea rodeando a nado el espigón, atravesando el paso fronterizo a pie o escalando los cercos del polígono industrial lindero al límite entre ambos países. De acuerdo con el Ministerio del Interior, la mayoría de los migrantes ya volvió a Marruecos, aunque el volumen de ingresos irregulares registrado en pocos días supera ampliamente todo lo contabilizado entre 2017 y mediados de 2026, período en el que se habían detectado 20.037 ingresos. Hasta el 15 de julio de este año, además, las llegadas ya duplicaban las registradas en temporadas anteriores.

El impacto también se refleja en el peso que Ceuta tiene sobre el total de ingresos irregulares a España. Con los últimos datos oficiales disponibles, la ciudad ya concentraba el 19% de todas las entradas registradas en el país, una proporción que, de mantenerse, marcaría el nivel más alto desde que existen registros. Todo esto ocurre en una ciudad de 84.000 habitantes, donde las autoridades continúan actualizando el balance mientras avanzan las devoluciones hacia Marruecos.

La tragedia humanitaria también se refleja en la cantidad de víctimas fatales. Solo en las últimas 48 horas, al menos 57 personas murieron ahogadas mientras intentaban llegar a España. De acuerdo con las primeras informaciones, la mayoría perdió la vida al intentar bordear a nado la frontera entre Marruecos y Ceuta.

A nivel continental, las rutas migratorias hacia Europa acumulan miles de muertes cada año. Según datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), al menos 35.153 migrantes fallecieron desde 2014 intentando alcanzar el continente europeo. Entre todos los corredores migratorios, la ruta del Mediterráneo Central continúa siendo la más transitada y también la más letal.

Temas Marruecos

Inmigración

España