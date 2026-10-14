Reino Unido: el líder del Brexit ofreció Chagos a Donald Trump a cambio de su silencio sobre Malvinas

El líder de Reform UK planteó ofrecerle a EEUU el uso de la base de Diego García a cambio de que Trump deje de cuestionar la soberanía británica sobre Malvinas.

Archivo. Fagel y un ofrecimiento a Trump para que "no hable más de Malvinas".

La tensión por Malvinas impactó de lleno en la política interna del Reino Unido. En las últimas horas, el político Nigel Farage - reconocido por liderar el brexit , proceso que culminó con la salida de la Unión Europea - aseguró en un pódcast estadounidense que le ofrecería al presidente de EEUU, Donald Trump, los derechos sobre las islas Chagos a cambio de que "por favor dejara de hablar de las Islas Malvinas".

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Cabe destacar que las declaraciones se dan en medio de un renacimiento del conflicto entre Argentina y Reino Unido por la soberanía sobre el archipiélago. Desde mediados de julio, el gobierno de Javier Milei avanzó con diferentes medidas para sancionar la explotación petrolera en Malvinas del proyecto Sea Lion, desarrollado por la empresa israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration en la Cuenca Malvinas Norte.

La última medida de la gestión libertaria fue presentar una solicitud de medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar para impedir la explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte. Por su parte, el gobierno británico autorizó avanzar con las primeras perforaciones, que comenzarían a principios de 2027.

En este contexto, el presidente norteamericano se refirió en diversas ocasiones sobre el conflicto. Si bien nunca rompió con la alianza histórica con el país europeo, Trump deslizó declaraciones como que las islas "están lejos" del Reino Unido y que " podría intervenir" para resolver el conflicto si ambos países se lo solicitan.

Con este escenario de fondo, Farage detalló la conversación que mantendría con Trump: "Habría entrado y le habría dicho: 'Bueno, ¿sabés qué, amigo? Chagos es tuyo. Diego García, a perpetuidad, la base militar estadounidense más estratégica del mundo, que es lo que es'".

Archivo. Fagel fue una de las caras del movimiento político que culminó en la salida del Reino Unido de la Unión Europea.

"Le habría dicho: 'Bien, te lo garantizo. Estoy renunciando a esta rendición. A cambio, por favor, dejá de hablar de las Islas Malvinas. Sé que te cae bien Milei, pero esto realmente nos importa'. Y ahí tenés un intercambio, ¿entendés?", precisó Farage.

Los dichos de Farage no pasaron desapercibidos en el debate interno del Reino Unido. La líder Partido Conservador, Kemi Badenoch, salió al cruce del líder y fundador del partido Reform UK y lo acusó "entregar territorio británico a cambio de que alguien se quede callado" y calificó sus declaraciones de "humillantes".

La líder Partido Conservador, Kemi Badenoch, salió al cruce del líder y fundador del partido Reform UK. Gentileza: The Telegraph

"Las islas Chagos son británicas. Y las Malvinas son británicas y seguirán siendo británicas, independientemente de lo que diga el presidente estadounidense", sentenció Badenoch.

Sobre la relación con EEUU, Badenoch aseguró: "Cuando Donald Trump tiene razón, debemos decirlo. Cuando se equivoca, debemos tener la confianza necesaria para decírselo".

"Nigel Farage ha hecho un escándalo enorme en nombre de la defensa de las islas Chagos. Él lo llama cerrar un acuerdo. Entregar territorio británico a cambio de que alguien se quede callado no es un acuerdo. Es humillante. La forma en que habla de nuestro país no transmite ningún orgullo", agregó sobre una de las caras del brexit.

Archivo. Chagos, en medio del debate por la soberanía de Malvinas.

En mayo del año pasado, el gobierno británico cerró un acuerdo para transferir la soberanía del archipiélago de Chagos a Mauricio. Sin embargo, los pagos multimillonarios previstos quedaron suspendidos mientras Londres vuelve a evaluar el pacto, luego de que Trump lo calificara de "terrible".

El líder de Reform UK insistió en que no propuso entregar a Estados Unidos la soberanía británica sobre las islas Chagos, sino que "ofrecería a Estados Unidos el uso de Diego García a perpetuidad".

Tras los dichos, fuentes del gobierno estadounidense señalaron durante la noche a distintos medios que no interpretaron las declaraciones de Farage como una oferta para transferir a Washington la soberanía del archipiélago, como había entendido Badenoch.

"Es evidente que se refería al uso de la base militar de Diego García, que es fundamental para contrarrestar las amenazas de China e Irán", declaró un funcionario de la Casa Blanca a The Times.